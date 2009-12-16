حاشیه ها را کنار می گذاریم/ روحیه بازیکنان باید تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، احمد اسدی ظهر چهارشنبه پس از تمرینات روزانه مس کرمان در جمع بازیکنان با تاکید بر لزوم دوری از هرگونه حاشیه سازی در مس کرمان گفت: مس کرمان برای خروج از بحران نیاز به تقویت روحیه بازیکنان و همدلی همه اعضای تیم دارد.

وی افزود: هماهنگی اعضای تیم موجب می شود در تیم تحول مثبت ایجاد شود و در این راستا تمام سعی خود را بکار خواهیم بست.

اسدی عنوان کرد: بازیکنان مس از بهترین بازیکنان ایران هستند و تنها نیاز به تقویت روحیه دارند.

وی در خصوص مشکلات مالی این تیم نیز گفت: مدیران قول همکاری در این خصوص را داده اند و برای آینده باشگاه برنامه های خوبی دارم که اجرا خواهم کرد.

رئیس هیئت مدیره باشگاه مس کرمان نیز در ادامه این دیدار گفت: انتخاب اسدی به دلیل توانایی ها و آشنایی وی با ورزش استان کرمان بوده است.

سیدمحمود سیف الحسینی افزود: در این مقطع حساس و قبل از بازی های آسیایی مس باید با هماهنگی تمام مسئولان باشگاه از بحران خارج شود.

وی در خصوص فعالیتهای اسدی گفت: اسدی هم اکنون دبیر دبیرستان های ناحیه دو کرمان است و پیش از این نیز مسئول تربیت بدنی آموزش و پرورش کرمان بوده است.

پس از اینکه مظلومی از مس کرمان برکنار شد روز گذشته برهانی نژاد نیز از مدیرعاملی مس کرمان عزل شد و باید دید طی هفته های آینده دامنه تغییرات در مس دامن بازیکنان حاشیه ساز تیم را نیز خواهد گرفت.