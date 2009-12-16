به گزارش خبرگزاری مهر، شوکت منصوری مسئول واحد آفرینشهای ادبی حوزه هنری گیلان دراین باره گفت: قصد داریم پس از داوری آثار رسیده به دومین مسابقه "قصص" داستانهای برگزیده را همچون دوره نخست در قالب مجموعه‌ای منتشر کنیم.

وی افزود: در حال حاضر همکاران واحد تجسمی حوزه هنری گیلان در حال طراحی جلد این مجموعه هستند و در صورت اعلام نتایج آثار برتر از سوی داوران، داستانهای برگزیده را منتشر و در مراسم اختتامیه این مسابقه که دی ماه سال جاری با حضور برگزیدگان برگزار می‌شود رونمایی می‌کنیم.

پیش از این نیز واحد آفرینشهای ادبی حوزه هنری گیلان از مجموعه آثار برگزیده نخستین مسابقه "قصص" کتابی با عنوان " این شمع آفتاب" منتشر کرده است.

