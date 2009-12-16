در دسترسی به داده های ماهواره ای برای رصد زلزله با محدودیت مواجهیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زارع امروز چهارشنبه در حاشیه مراسم بیستمین سالگرد تاسیس پژوهشگاه زلزله در جمع خبرنگاران ایجاد زیرساختهای لرزه نگاری در کشور را یکی از ماموریتهای این پژوهشگاه ذکر کرد و افزود: از آنجا که توسعه این زیرساختها می تواند در کاهش ریسک موثر باشد از این رو اقدامات پژوهشگاه در بعد پژوهشی و تولید علم و همچنین شناخت لرزه خیزی و خطر زلزله حائز اهمیت است.

وی تولید دانش را یکی از مهمترین اقدامات در زمینه کاهش ریسک زلزله نام برد و اظهار داشت: توسعه شهرها در کشور تا حد زیادی با افزایش ریسک همراه بوده است چون در جاهایی شهرها توسعه یافتند که نباید توسعه می یافتد. مناطقی چون شمال تبریز، تهران و جنوب شیراز جاهایی هستند که از نظر خطرات زمینی دارای ریسک بالایی هستند ولی در این مناطق ساخت و سازهایی صورت گرفته است.

معاون پژوهشی وضعیت ایران را در کاربردی کردن فناوریهایی چون شبکه های لرزه نگاری و شتاب نگاری مناسب توصیف کرد و در عین حال اضافه کرد: از سوی دیگر استفاده از برخی تکنولوژیهای Hitech به دلیل اینکه تولید کننده آن نیستیم با محدودیت هایی مواجه هستیم از آن جمله می توان به محدودیت دسترسی در داده های ماهواره ای و رصد دائمی ماهواره ای اشاره کرد.

زارع ادامه داد: سازمانهایی مانند سازمان فضایی و اخیرا سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران قادر به دریافت داده های ماهواره ای هستند و ما به آنها لینک هستیم و با همکاری آنها برای مطالعاتی در زمینه های کاهش ریسک و پیش بینی زلزله از این نوع اطلاعات استفاه کنیم.

وی به ساخت و طراحی دستگاه لرزه نگاری در کشور اشاره کرد و گفت: استاندارد و کیفیت شبکه های لرزه نگاری از اهمیت بالایی برخوردار است و این دستگاههای تولید شده هنوز به آن استاندارد و کیفیت بالا نرسیده اند.

به گفته معاون پژوهشس پژوهشگاه زلزله، در حال حاضر 24 ایستگاه لرزه نگاری در کشور فعال است که با استفاده از آن کل فلات ایران قابل رصد است. اطلاعات این رصد به صورت Online و Live (زنده و برخط) منتقل می شود.

زارع تاکید کرد: این میزان ایستگاه لرزه نگاری کافی نیست چون در برخی از نقاط کشور تعداد این ایستگاهها کم است و امکان رصد زلزله با درصدهای پایین تر میسر نیست.