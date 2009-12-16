مدافع تیم فوتبال رئال مادرید زیر تیغ جراحان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مدافع 26 ساله تیم ملی پرتغال در دیدار روز شنبه مقابل والنسیا که به پیروزی 3 بر 2 رئال مادرید انجامید از ناحیه زانوی راست دچار آسیب دیدگی شد.

مصدومیت پپه به حدی بود که وی را با برانکار از زمین خارج کردند. این بازیکن تا شش ماه قادر به بازگشت به میادین فوتبال نیست و این یعنی اینکه او بازی به همراه پرتغال در رقابت های جام جهانی 2010 را از دست می دهد.

پپه زانوی راست خود را فردا در بیمارستانی در " اوپورتو" جراحی می کند. این بازیکن برزیلی تبار در سال 2007 از پورتو به رئال مادرید پیوست.