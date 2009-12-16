بسکتبال ایران تیم با استعدادی دارد

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت برگزارکننده رقابتهای بسکتبال جام جهانی ترکیه، سرمربی تیم ملی آمریکا ضمن تاکید بر لزوم اهمیت صعود این تیم از مرحله مقدماتی مسابقات گفت: این برای سومینبار است که هدایت این تیم را در پیکارهای جهانی بر عهده دارم.
وی افزود: از میزان اهمیت این رقابتهای خیلی خوب مطلع هستم. اما چنانچه نگاه دقیقی به گروهبندی مسابقات سال 2010 داشته باشید متوجه میشوید که چه توازنی میان گروهبندی 24 تیم شرکتکننده برقرار است. من هیچ تیمی را در هیچ گروهی نمیبینم که قادر نباشد به دور آتی رقابتها کند.
"مایک کرزیزوسکی" تصریح کرد: به طور حتم پیروزی در هر یک از دیدارهای دور مقدماتی در درجه اول اهمیت قرار دارد. اما نه برای آنکه شما را مطمئن سازد. بله برای اینکه بتوانید در مرحله دوم دیدارهای راحتتری داشته باشید. به هر حال در مرحله یک هشتم نهایی دیدارها به صورت حذفی برگزار میشود و یک باخت میتواند شما را از دستیابی به مدال طلا محروم کند.
سرمربی تیم ملی بسکتبال آمریکا با اشاره به حریفان این تیم در مرحله مقدماتی شانزدهمین دوره رقابتهای جهانی یادآور شد: برزیل قهرمان فیبا آمریکاست. کرواسی و اسلوونی هم با عملکرد موفق در یورو بسکتبال موفق شدند به جمع 24 تیم صعودکنند.
وی ادامه داد: ایران هم برای دومینبار قهرمان آسیا شد و تونس هم موفق شد در مسابقات "آفرو بسکتبال" به مدال برنز دست یابد.
"کرزیزوسکی" تاکید کرد: در مجموع در مرحله مقدماتی باید با تلفیقی از تیمهای با تجربه و مستعد بازی کنیم. برزیل، کرواسی و اسلوونی جزو تیمهای باتجربه هستند. ایران هم که برای اولینبار به مسابقات جهانی راه یافته است مانند تونس جزو تیمهای با استعداد است.
شانزدهمین دوره مسابقات بسکتبال جام جهانی 6 تا 20 شهریورماه سال 89 به میزبانی همزمان چهار شهر ترکیه برگزار میشود. تیمهای ایران، آمریکا، برزیل، کرواسی، اسلوونی و تونس در گروه B قرار دارند. دیدارهای این گروه در سالن "عبدی ایپکچی" استانبول برگزار میشود.
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