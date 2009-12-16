بسکتبال ایران تیم با استعدادی دارد

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت برگزارکننده رقابت‎های بسکتبال جام جهانی ترکیه، سرمربی تیم ملی آمریکا ضمن تاکید بر لزوم اهمیت صعود این تیم از مرحله مقدماتی مسابقات گفت: این برای سومین‎بار است که هدایت این تیم را در پیکارهای جهانی بر عهده دارم.

وی افزود: از میزان اهمیت این رقابت‎های خیلی خوب مطلع هستم. اما چنانچه نگاه دقیقی به گروه‎بندی مسابقات سال 2010 داشته باشید متوجه می‎شوید که چه توازنی میان گروه‎بندی 24 تیم شرکت‎کننده برقرار است. من هیچ تیمی را در هیچ گروهی نمی‎بینم که قادر نباشد به دور آتی رقابت‎ها کند.

"مایک کرزیزوسکی" تصریح کرد: به طور حتم پیروزی در هر یک از دیدارهای دور مقدماتی در درجه اول اهمیت قرار دارد. اما نه برای آنکه شما را مطمئن سازد. بله برای اینکه بتوانید در مرحله دوم دیدارهای راحت‎تری داشته باشید. به هر حال در مرحله یک هشتم نهایی دیدارها به صورت حذفی برگزار می‎شود و یک باخت می‏تواند شما را از دستیابی به مدال طلا محروم کند.

سرمربی تیم ملی بسکتبال آمریکا با اشاره به حریفان این تیم در مرحله مقدماتی شانزدهمین دوره رقابت‏های جهانی یادآور شد: برزیل قهرمان فیبا آمریکاست. کرواسی و اسلوونی هم با عملکرد موفق در یورو بسکتبال موفق شدند به جمع 24 تیم صعودکنند.

وی ادامه داد: ایران هم برای دومین‏بار قهرمان آسیا شد و تونس هم موفق شد در مسابقات "آفرو بسکتبال" به مدال برنز دست یابد.

"کرزیزوسکی" تاکید کرد: در مجموع در مرحله مقدماتی باید با تلفیقی از تیم‎های با تجربه و مستعد بازی کنیم. برزیل، کرواسی و اسلوونی جزو تیم‎های باتجربه هستند. ایران هم که برای اولین‎بار به مسابقات جهانی راه یافته است مانند تونس جزو تیم‎های با استعداد است.

شانزدهمین دوره مسابقات بسکتبال جام جهانی 6 تا 20 شهریورماه سال 89 به میزبانی همزمان چهار شهر ترکیه برگزار می‌شود. تیم‎های ایران، آمریکا، برزیل، کرواسی، اسلوونی و تونس در گروه B قرار دارند. دیدارهای این گروه در سالن "عبدی ایپکچی" استانبول برگزار می‎شود.