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۲۵ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۲۸

کلیه هیئتهای مذهبی زنجان تحت پوشش انتظامی قرار می گیرند

زنجان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان زنجان با بیان اینکه نیروی انتظامی کلیه هیئتهای مذهبی در سطح استان زنجان را پوشش انتظامی می دهد، گفت: برای هر هیئت یک عامل انتظامی انتخاب شده تا از این طریق هیئات مذهبی نیازهای انتظامی خود را برطرف کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سردار محسن حسنخانی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شکوه و عظمت دسته های عزاداری حسینه اعظم و زینبیه زنجان در سطح کشور بی نظیر است، افزود: رفتارهای موهن در عزاداریها زمینه را برای سو استفاده دشمنان فراهم می کند.

سردار حسنخانی افزود: برگزاری آئین های سوگواری سالار شهیدان درزنجان الگوی مناسبی برای هیئات و دستجات مذهبی دیگر شهرهای کشور است.

وی با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی از پیشگامان احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر است، ادامه داد: همیاران محرم نیز که از نفرات هیئتهای عزاداری هستند در برقراری نظم و امنیت ترافیک دستجات عزاداری به نیروی انتظامی کمک خواهند کرد.

سردار حسنخانی افزود: مسئولان هیئتهای مذهبی و همیاران پلیس با اعمال مدیریت مناسب از بروز هرگونه رفتار و اعمال ناصحیح در هیئت خود جلوگیری کنند و ضمن هماهنگی کامل با ماموران پلیس به توصیه و تذکرات ماموران انتظامی و راهنمایی و رانندگی در امور انضباطی و ترافیک توجه کنند.

فرمانده انتظامی استان زنجان با بیان اینکه هیئات مذهبی از بکار بردن آلات و ادوات موسیقی غیرمتعارف خودداری کنند، گفت: مسئولان هیئات مذهبی استان به توصیه های علما و مراجع تقلید در نحوه برگزاری آیین عزاداری سالار و سرور شهیدان توجه کنند و اجازه ندهند بعضی از رفتارهای خرافی و اعمال وهن آمیز با این مراسم آمیخته شود.

سردار حسنخانی با بیان اینکه مراکز پلیس 110 در سطح استان نیز به صورت شبانه روز آماده پاسخگویی و ارائه خدمات به عزاداران حسینی هستند، افزود: مسئولان هیئات در صورت بروز هرگونه مشکل ضمن پرهیز از ایجاد درگیری و تنش مراتب را از طریق ماموران انتظامی پیگیری و حل و فصل کنند.

وی به برگزاری دومین همایش امنیت و شعائر اسلامی اول دیماه امسال در زنجان اشاره کرد و گفت: این همایش در جهت اهداف جامعه محوری با همکاری دستگاه های اجرایی استان برگزار می شود.  

سردار حسنخانی از هیئات عزاداری مذهبی استان خواست عزاریهای خود را در شان و منزلت اباعبدالله الحسین (ع) برگزار کنند و با رفتارهای نامناسب زمینه را برای سو استفاده دشمنان فراهم نکنند.

سردار حسنخانی در ادامه با اشاره به ممنوعیت قمه زنی افزود: استکبار جهانی و وهابیون، برای تضعیف و سست کردن باورها و اعتقادات مذهبی و کاستن از شور حسینی مطالب جعلی، تحریف شده، اشعار کفرآمیز و رفتارهای منافی با شخصیت امام حسین (ع) را وارد عزاداریهای ایام محرم می کنند.

وی ادامه داد: دشمنان با پیگیری این اعمال و نشان دادن تصاویر در شبکه های تلویزیونی و رسانه های ضد اسلامی در جهان با استناد به صحنه های قمه زنی و حمل علامتها و صلیبهای سنگین، مسلمانان را متهم به خشونت و خرافه گرایی کرده و درصدد تضعیف و سست کردن پایه های مذهب شیعه هستند.

کد مطلب 1001847

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