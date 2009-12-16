کلیه هیئتهای مذهبی زنجان تحت پوشش انتظامی قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سردار محسن حسنخانی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شکوه و عظمت دسته های عزاداری حسینه اعظم و زینبیه زنجان در سطح کشور بی نظیر است، افزود: رفتارهای موهن در عزاداریها زمینه را برای سو استفاده دشمنان فراهم می کند.

سردار حسنخانی افزود: برگزاری آئین های سوگواری سالار شهیدان درزنجان الگوی مناسبی برای هیئات و دستجات مذهبی دیگر شهرهای کشور است.

وی با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی از پیشگامان احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر است، ادامه داد: همیاران محرم نیز که از نفرات هیئتهای عزاداری هستند در برقراری نظم و امنیت ترافیک دستجات عزاداری به نیروی انتظامی کمک خواهند کرد.

سردار حسنخانی افزود: مسئولان هیئتهای مذهبی و همیاران پلیس با اعمال مدیریت مناسب از بروز هرگونه رفتار و اعمال ناصحیح در هیئت خود جلوگیری کنند و ضمن هماهنگی کامل با ماموران پلیس به توصیه و تذکرات ماموران انتظامی و راهنمایی و رانندگی در امور انضباطی و ترافیک توجه کنند.

فرمانده انتظامی استان زنجان با بیان اینکه هیئات مذهبی از بکار بردن آلات و ادوات موسیقی غیرمتعارف خودداری کنند، گفت: مسئولان هیئات مذهبی استان به توصیه های علما و مراجع تقلید در نحوه برگزاری آیین عزاداری سالار و سرور شهیدان توجه کنند و اجازه ندهند بعضی از رفتارهای خرافی و اعمال وهن آمیز با این مراسم آمیخته شود.

سردار حسنخانی با بیان اینکه مراکز پلیس 110 در سطح استان نیز به صورت شبانه روز آماده پاسخگویی و ارائه خدمات به عزاداران حسینی هستند، افزود: مسئولان هیئات در صورت بروز هرگونه مشکل ضمن پرهیز از ایجاد درگیری و تنش مراتب را از طریق ماموران انتظامی پیگیری و حل و فصل کنند.

وی به برگزاری دومین همایش امنیت و شعائر اسلامی اول دیماه امسال در زنجان اشاره کرد و گفت: این همایش در جهت اهداف جامعه محوری با همکاری دستگاه های اجرایی استان برگزار می شود.

سردار حسنخانی از هیئات عزاداری مذهبی استان خواست عزاریهای خود را در شان و منزلت اباعبدالله الحسین (ع) برگزار کنند و با رفتارهای نامناسب زمینه را برای سو استفاده دشمنان فراهم نکنند.

سردار حسنخانی در ادامه با اشاره به ممنوعیت قمه زنی افزود: استکبار جهانی و وهابیون، برای تضعیف و سست کردن باورها و اعتقادات مذهبی و کاستن از شور حسینی مطالب جعلی، تحریف شده، اشعار کفرآمیز و رفتارهای منافی با شخصیت امام حسین (ع) را وارد عزاداریهای ایام محرم می کنند.

وی ادامه داد: دشمنان با پیگیری این اعمال و نشان دادن تصاویر در شبکه های تلویزیونی و رسانه های ضد اسلامی در جهان با استناد به صحنه های قمه زنی و حمل علامتها و صلیبهای سنگین، مسلمانان را متهم به خشونت و خرافه گرایی کرده و درصدد تضعیف و سست کردن پایه های مذهب شیعه هستند.