انتقال اندیشه های امام خمینی (ره) به نسل جوان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، خاطره استاد رضایی ظهر چهار شنبه در اولین جلسه کمیته زنان ستاد دهه فجر استان اظهار داشت: برای تحقق این مهم از حضور جوانان و بهره گیری از ایده های خلاق آنها استقبال می کنیم.

وی با بیان اینکه احیا و ترویج اندیشه های امام راحل (ره) اهمیت ویژه ای در این برهه از زمان دارد، افزود: جوانان در ارائه طرحها و الگوهای خلاق و اجرایی باید ترویج و توسعه بینش و اندیشه های امام خمینی (ره) را مد نظر قرار دهند.

سرپرست امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل بیان داشت: در بزرگداشت و اجرای برنامه های ایام دهه فجر سال جاری به آرمانهای والای امام راحل (ره)، مقام معظم رهبری، انقلاب و نیز توسعه و پشتیبانی از طرحهای بدیع و متفاوت تاکید و توجه ویژه ای خواهیم داشت.

وی خاطرنشان کرد: انتظار می رود دستگاه های اجرایی استان با برنامه های ویژه جهت ارائه دستاوردهای خطیر انقلاب در ایام دهه فجر جاری تلاش کنند.

استاد رضایی همچنین با اشاره به اهداف شکل گیری کمیته زنان ستاد دهه فجر استان اردبیل متذکر شد: این کمیته با هدف برنامه ریزی جهت هر چه با شکوه تر برگزار شدن برنامه های دهه فجر انقلاب اسلامی تشکیل و آغاز به کار کرده است.

وی در پایان حضور موثر زنان در عرصه های برنامه ریزی و اجرایی، شناسایی و هدایت اندیشه های برتر همسو با نظام و انقلاب، کار آفرینی و ابداع با توجه به فلسفه انقلاب اسلامی را از دیگر اهداف و اولویتهای مهم کمیته زنان در اجرای برنامه های دهه فجر امسال عنوان کرد.