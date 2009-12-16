پنج حاجی در فارس به آنفلوآنزا مبتلا شدند

بهنام هنروردر گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: 250 نفر از حجاج استان فارس به آنفلوانزا مشکوک بودند که از همه آنها آزمایشهای ویژه به عمل آمد و در نهایت از این تعداد پنج نفرمبتلا شناسایی شدند.

وی خاطرنشان کرد: این مبتلایان تحت درمان قرار گرفته و به آنها آموزشهای لازم ارائه شده و در حال حاضر وضعیت مناسبی دارند.

به گزارش مهر، مسئولان دانشگاه علوم پزشکی پیش از این از پیش بینی تمهیدات لازم برای شناسایی حجاج مبتلا به این بیماری خبر داده بود که براساس تاکنون اقدامات پیشگیرانه متنوعی در این رابطه در سطح فرودگاه شیراز نیز انجام شده است.