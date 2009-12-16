سازماندهی استعدادهای مردمی اولویت اول هلال احمر است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد نبی حبیبی ظهر چهارشنبه در جمع امدادگران جمعیت هلال احمر خراسان رضوی افزود: بررسیها نشان می دهد هلال احمر آماده ترین نهاد غیر دولتی در برابر حوادث غیر مترقبه است و هلال احمر به عنوان یک ارگان شاخص در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه شناخته شده که با پشتوانه مردمی گام بر می دارد.

رئیس هیئت مدیره سازمان داوطلبان هلال احمر کشور تصریح کرد: باید سیاست هایی مهم را اعمال کنیم تا با کمک نیروهای مردمی در روزهای حادثه نظیرزلزله و سیل پاسخگوی نیاز نیازمندان باشیم.

وی گفت: برای سنگین تر شدن کفه مردمی هلال احمر باید زمینه های حضور مردمی که اعتقاد به خداوند و کمک به همنوعان خود دارند فراهم شود.

وی افزود: سازماندهی استعدادهای مردمی برای پیشگیری از حوادث و امداد رسانی حین حوادث باید در اولویت نخست برنامه ریزان نهاد مردمی هلال احمر قرار گیرد.

حبیبی اظهار داشت: معتقدیم با سازماندهی استعدادهای مردمی مهار حوادث آسان تر از هر زمانی دیگر انجام می گیرد.

وی گفت: در روستاهای بزرگ و کوچک هم باید نیروهای مردمی فراخوان شده و آموزش امدادی به آنان ارائه شود.

رئیس هیئت مدیره سازمان داوطلبان هلال احمر کشور افزود: انگیزه نیروهای داوطلبان مناطق شهری و روستایی باید تقویت شود تا آنان در امداد رسانی هنگام وقوع حوادث بزرگ مشارکت کنند.

