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۲۵ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۰۳

700 نفر پژوهشگر در استان زنجان فعالیت می کنند

زنجان - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد اجرایی هفته گرامیداشت پژوهش در استان زنجان با اشاره به اینکه در کشور هزار و 200 نفر پژوهشگر وجود دارد، گفت: از این تعداد 700 نفر در استان زنجان در امر پژوهش فعال هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مصطفی جعفری ظهر چهار شنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران نمونه استان زنجان با بیان اینکه ارتقای علمی و پژوهشی در صورتی توسعه خواهد یافت که فرهنگ پزوهش و تحقیق در جامعه نهادینه شود، افزود: باید قلمرو علم در جامعه را نامحدود کنیم و شناخت از جامعه ای را که داریم تخمین کنیم و درصدد پرورش پژوهشگران و نخبگان باشیم و از تمام ظرفیتها و پتانسیلها به نحو احسن استفاده کنیم که هدف اصلی ما گسترش و نهادینه کردن پژوهش در جامعه است.

وی کار تشویق و تجلیل از پزوهشگران را یک انگیزه مهم برای پژوهشگران عنوان کرد و ادامه داد: این کار زمینه را برای ارتقای دانش و تحقیق مساعد می کند و انگیزه را به پژوهشگران می دهد که در هر عرصه ای که تخصص دارند پژوهش انجام دهند.

جعفری افزود: برای ستاد پژوهش و تحقیق یک سری آزمایشات مفصل انجام گرفته است کتابخانه 100 هزار جلدی با کتاب تخصصی، یک کتابخانه دیجیتالی با 40 میلیون جلد کتاب، اینترنت با باند چهار مگابات از تصمیامات و اقداماتی است که برای تجهیز و راه اندازی این ستاد صورت گرفته است.

همچنین توجه نکردن مسئولان در تداعی انگیزه پژوهش در پژوهشگران، نبود بودجه کافی و امکانات و زمینه لازم و مناسب، عدم استفاده از کار پژوهشگران موانعی است که کار پژوهشگران را با مشکل روبه رو کرده است.

در ادامه معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان گفت: پژوهش در موقعیت جامعه کنونی کشور یک الزام است.   

علیرضا بیگلری  افزود: هزینه هایی که در زمینه پژوهش صرف می شود نوعی سرمایه گذاری برای آینده کشور به شمار می آید.

وی بااشاره به اهمیت نخبه داری در کشور ادامه داد: در روند نخبه یابی نباید از نخبه داری پیشی گرفت و همواره باید میان این دو تعادل برقرار کرد.

بیگلری بابیان اینکه ایران دارای یک درصد از جمعیت جهان و هشت درصد از منابع انرزی جهان است، افزود: ایران کشوری ثروتمند محسوب می شود.

با بیان اینکه افق سال 1404  ایران یک آینده نگری محض و برنامه ریزی نظامند برای توسعه کشور است، تاکید کرد: در این چشم انداز 20 ساله نباید از پتانسیل قوی پایان نامه ها غافل بود.

بیگلری آموزش و پرورش را مهمترین مکان برای نهادینه کردن امر پژوهش دانست و گفت: باید ارزش و اهمیت تحقیق و پژوهش را در این دوران به افراد آموزش داد.

وی در ادامه به پیشرفتهای علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان اشاره در سالهای اخیر اشاره کرد و یادآور شد: این دانشگاه در زمینه داروسازی و ارائه مقالات برتر از سوی اعضای هیئت علمی دارای جایگاه ویژه ای در حوزه پژوهش است.

کد مطلب 1001870

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