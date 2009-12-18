به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جشنواره شعر فجر از اول بهمن تا اول اسفند به مدت یک ماه برگزار می‌شود که افتتاحیه این رویداد ادبی در بوشهر و اختتامیه آن در تالار وحدت تهران با حضور مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دست‌اندرکاران جشنواره و اهالی ادبیات خواهد بود.

چهارمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر در سه بخش استانی، کشوری و بین‌المللی و در دو سطح جوان (زیر 30 سال) و بزرگسال برگزار می‌شود.

انتخاب برگزیدگان جشنواره براساس بررسی و ارزیابی آثار ارسالی صورت خواهد گرفت و از برگزیدگان در مراسم اختتامیه تقدیر به‌عمل خواهد آمد.

در این جشنواره که در بخش کشوری برگزار می‌شود، شاعران برگزیده استانی در همایش‌های ادبی و شب‌های شعری که در استان‌ها با حضور شاعران نام آشنا برگزار می‌شود به بازخوانی اشعار خود می‌پردازند و مورد تجلیل قرار می‌گیرند.

شاعران برای شرکت در بخش کشوری لازم است 20 تا 40 صفحه از اشعار چاپ نشده یا چاپ شده خود در نشریات و کتابها (از سال 87 تاکنون) را فقط در یکی از قالبهای شعرسنتی، نو(اعم از سینمایی وسپید)، کودک و نوجوان درپنج نسخه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

مهلت ارسال آثار تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 30 آذرماه تعیین شده و آثار باید به صورت پستی به دبیرخانه ارسال شود.

سیدعلی موسوی گرمارودی دبیر کل، مرتضی امیری‌اسفندقه دبیر علمی و مصطفی امیدی دبیر اجرایی این دوره از جشنواره شعر فجر هستند.

اعضای شورای سیاستگذاری چهارمین جشنواره شعر فجر نیز عبارتند از محسن پرویز معاون فرهنگی وزیر ارشاد (رئیس شورا)، مصطفی امیدی، محمود سالاری، علی شجاعی‌صائین، علی موسوی‌گرمارودی، علی معلم‌دامغانی، حسین اسرافیلی، محمد رضا ترکی، مرتضی امیری‌اسفندقه، موسی بیدج، فاضل نظری، محمود اکرامی‌فر، جواد محقق، محمدرضا عبدالملکیان، ساعد باقری و پرویز بیگی حبیب‌آبادی.

جشنواره بین‌المللی شعر فجر در آدرس http://fajrpoetry.ir/HomePage.aspx?TabID=0&Site=fajrpoetry&Lang=fa-IR جدیدترین اخبار و اطلاعات را در اختیار علاقمندان گذاشته است.