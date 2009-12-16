وحدت حوزه و دانشگاه یک جبهه شدن آنها در برابر دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام مهدی واعظ موسوی ظهر چهارشنبه در همایشی به مناسبت 27 آذر روز وحدت حوزه و دانشگاه افزود: برخی گمان می کنند وحدت حوزه و دانشگاه یعنی دانشجو حوزوی شود و حوزوی دانشگاهی شود و این درست نیست.

این سخنران برجسته کشور گفت: حوزوی ما نباید گمان کند دانشگاه مخالف دین و حوزه بوده و یا دانشگاهی گمان نکند که حوزویان مخالف علم هستند بلکه آنها باید در راستای اعتلا و رشد جامعه اسلامی و نظام اسلامی توانایی های یکدیگر را به رسمیت بشناسند.

حجت الاسلام واعظ موسوی تصریح کرد: منظور از وحدت یکی شدن نیست بلکه یک جبهه شدن در مقابل دشمنان نظام و دین و رسیدن به اهداف مثبت و خنثی نکردن یکدیگر است و هر کدام با منطق باید این را دریافت کنند.

وی خاطرنشان کرد: بیش از هر زمان دیگر به وحدت و اتحاد در جامعه اسلامی نیازمندیم و باید بدانیم وسوسه های دشمن که توسط دوستان ناآگاه القاء می شود و استبداد رای موجب برهمزدن این وحدت می شود.

حجت الاسلام واعظ موسوی گفت: هرکس به نظر خودش اکتفا کند هلاک می شود و بنابراین این مسئله که برخی از حوزویان و دانشگاهیان تصور کنند آنچه دارند آنها را کفایت می کند خود موجب آفت و مانع وحدت است.

وی ادامه داد: دانشگاه و حوزه هر دو نهادی علمی، پژوهشی و فرهنگی و دارای امتیازات خاصی هستند که اثر گذاری آنها برجامعه اسلامی انکار نشدنی است و لازم است برای رشد نظام در کنار هم قرار گرفته و تعامل داشته باشند.

