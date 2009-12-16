به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی چهارشنبه در همایش نقش دادستان در صیانت از حقوق عمومی و تامین امنیت گفت:‌ دادستان و مدعی‌العموم که در جایگاه مدعی حقوق عامه قرار دارد و مظهر اقتدار قضایی حاکمیت و نظام تلقی می‌شود علی‌القاعده باید به عنوان مدعی امنیت، ارزشهای نظام اسلامی و حقوق عامه باشد. در قانون اساسی ما بیش از 70 مورد و مصداق از حقوق عامه ذکر شده که برآیندی از حقوق فردی و جمعی را به عنوان حقوق عامه مطرح می‌کند.

وی با بیان اینکه جایگاه دادستانی جایگاه بسیار مهم و حساسی است گفت: نقشی که قانونگذار و انتظاری که مردم از دادستان به عنوان مدعی‌العموم دارند در این فرآیند بی‌نظیر است نه کم‌نظیر زیرا حضور دادستان در اقدامات پیشگیرانه و امنیتی، کشف جرم،‌ تعقیب، تحقیق، صدور کیفرخواست، دفاع از کیفرخواست،‌ اعتراض به حکم و اجرای حکم اثرگذار است.

معاون اول قوه قضائیه درباره راهکارهای ارتقای نقش دادسرا گفت: آنچه در آن تردیدی نیست مسئله پروای از خداوند متعال داشتن و پروای از هیچکس و هیچ قدرتی و نفوذی نداشتن است. این شرط موفقیت در این عرصه است.

وی دومین شرط ارتقای نقش دادستانی را انگیزه برخواسته از ایمان دانست و گفت: اگر به هر دلیلی قاضی حساسیت لازم را از دست داده باشد حتما پیشنهاد جابجایی کنید و ببینید مشکل او چیست.

معاون اول رئیس قوه قضاییه ادامه داد: بعد از انتخابات مقام معظم رهبری بسیار تاکید کردند و در مبانی دینی ما نیز بر مسئله بصیرت تاکید شده است که موضوع بسیار مهمی است، اینکه اگر چشم انسان کور باشد آسانتر از آن است که چشم دلش کور باشد.

رئیسی با بیان اینکه سیاسی بودن یعنی دشمن شناس بودن خاطرنشان کرد: بصیرت داشتن یعنی راه زندگی را بلد بودن و حضرت علی (ع) دو ویژگی را برای هدایت جامعه لازم دانسته اینکه فرد اهل بصیرت و مقاومت و ایستادگی باشد و این موضوع برای کسانی که می‌خواهند احیاگر حقوق عامه باشند جایگاه خود را دارد. به ویژه اینکه ما با جریا‌نهای پیچیده‌ای مواجهیم و من نمی‌خواهم به موضوع جنگ نرم در اینجا بپردازم.

معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر شجاعت در فهم گفت:‌ ترس از مال،‌ جان و آبرو شجاعت در فهم انسان را مختل می‌کند و از جمله ویژگیهای مهم امام (ره) شجاعت در فهم و عمل بود که جا دارد ما نیز این شجاعت را در فهم و عمل خود داشته باشیم. اگر فهم وجود نداشته باشد تخلف را به جای جرم و جرم را به جای تخلف حساب می‌کنیم.

رئیسی اظهار کرد: کار قضات و دادستانها شناخت موضوع، شناخت حکم، تناسب موضوع و حکم و با عزم جدی حکم صادر کردن و تصمیم گرفتن است.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه نقش منفعلانه را برای دادستان به هیچ عنوان پسندیده نمی‌دانم گفت: نقش دادستان نقش فعالی است به همین دلیل قانون او را رئیس ضابطان دانسته است. نقش دادستان نقش یک عنصر فعال یا فعالترین عنصر در عرصه احیای حقوق عامه، امنیت اجتماعی و دفاع از ارزشها و مبانی حاکمیت است.

وی با تاکید بر نقش بهره‌برداری از اطلاعات و کمک آن به موضوع‌شناسی گفت: گزارشهای نیروهای امنیتی، اداری و سازمانها می‌تواند به موضوع‌شناسی کمک کند. بهره‌برداری از اطلاعات در شناخت موضوع می‌تواند کمک موثری داشته باشد.

رئیسی با طرح این سوال که آیا مشورت خلاف استقلال قاضی است؟ خاطرنشان کرد: هم استقلال قاضی و هم نقش کارشناسی کاملا پذیرفته شده است.

وی در ادامه توصیه کرد: عموم مسائل به خصوص مسائل حساس و مهم حتما جای مشورت دارد و من به حجت‌الاسلام محسن اژه‌ای و همکارانشان پیشنهاد می‌کنم که یک جایگاه یا دفتری در نظر بگیرند که دادستانهای محترم بتوانند با آن دفتر مشورت کنند و این دفتر مشاوره‌ای امین برای آنها باشد.

معاون اول قوه قضائیه افزود: برای ارتقای نقش دادستانها احیای نظارت دادستانی کل مهم است و نکته دیگر این است که ایجاد دادستانهای استان می‌تواند موجب پیگیری متمرکز امور شود.

وی با تاکید بر اینکه نقش دادستانیها حتما باید در بخش پشتیبانی مشخص باشد گفت: ریاست قوه قضائیه نیز با کلان این موضوع مخالف نیست ولی باید آن را از طریق راهکاریی اجرایی کرد.

رئیسی در ادامه درباره جرایم سازمان یافته سخن گفت و تاکید کرد: قبلا جرایم بیشتر جنبه‌ فردی داشت ولی الان بسیاری از جرایم شکل سازمان یافته پیدا کرده است و سازماندهیهای بزهکار به دنبال آنند که با کسب قدرت و ثروت حاکمیت را دچار چالش کنند. قانونگذارهم به صورت منسجم بحث جرایم سازمان یافته را مورد توجه قرار نداده است.

وی در ادامه به تعریف جرایم سازمان یافته پرداخت و گفت: جرایم سازمان یافته فعالیت مجرمانه‌ای است که به صورت هماهنگ انجام شود. فکر می‌کنم جرایم سازمان یافته در ارتباط با مسائل تروریستی، جاسوسی، اقتصادی با سوء استفاده از دفتر اینترنت و در فضای مجازی دارد صورت می‌گیرد.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه یکی از جرایم سازمان یافته قاچاق موادمخدر است افزود:‌ علی‌القاعده نمی‌توان با جرایم سازمان یافته مثل مسائل دیگر برخورد کرد. اگر ساز و کارهای خود را متناسب با این نوع از جرایم نکنیم سازمان قضایی ما نمی‌تواند مواجه درستی با آن داشته باشد.

وی با تاکید بر رسیدگی ویژه به جرایم سازمان یافته به دادستانها توصیه کرد: جرایم سازمان یافته را جدی پیگیری کنند و نسبت به آنها حساسیت خاصی را که طلب می‌کند داشته باشند.

رئیسی با بیان اینکه در مناطق مختلف کشور موضوعات منطقه‌ای مطرح است گفت: موضوع ‌شناسی در هر حوزه و فهم موضوع در هر حوزه‌ای اقتضائات خاص خود را دارد. لازم است که دادستانها علاوه بر توجه به آموزش نسبت به موضوع‌ شناسی حساس باشند.

وی در ادامه عنوان کرد: در قضایای پس از انتخابات حتی نخبگان در برخی اظهارنظرهایشان مسائلی را مطرح می‌کردند که فرد می‌فهمد‌ آنها هنوز از موضوع به این مهمی فهم درستی پیدا نکرده‌اند. کسانی که با اسم قانون‌ قانون‌شکنی می‌کنند با اسم دفاع از مردم برخلاف جمهوریت حرکت می‌کنند و با دیکتاتوری می‌خواهند امر و حرف غیرقانونی خود را به کرسی بنشانند.

وی گفت: ما به عنوان دستگاه قضایی فکر می‌کنیم در این عرصه مسئولیت خطیری در ارتباط با حفظ امنیت در جامعه، احقاق حقوق عامه و دفاع از مظلومیت نظام در این عرصه‌ بر عهده ماست.