باید در مجالس امام حسین(ع) همه دلها را با هم متحد کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت ‌الله ناصر مکارم شیرازی روز چهارشنبه در آخرین درس خارج فقه خود که پیش از دهه محرم برگزار شد ضمن دعوت همگان به وحدت خاطرنشان کرد: مبادا مجالس امام حسین (علیه السلام) وسیله‌ بهره‌برداری جناح‌های سیاسی شود، مجالس امام حسین(علیه السلام) حلقه اتصال است و باید همه دلها را با هم متحد کرد.

آیت‌ الله مکارم شیرازی افزود: البته در این مجالس آن چه باعث تقویت نظام جمهوری اسلامی ایران است باید گفته شود، به هر حال باید وسیله وحدت و اتحاد باشید.



وی اظهار داشت: باید تلاش کنیم این عاشورا باشکوه‌تر،‌ پربارتر و مفیدتر از عاشورهای سال‌های گذشته برگزار شود و تجربه نشان داده ما در سایه عاشورا می‌توانیم اسلام و تشیع را زنده کنیم، عاشورا نیروی بسیار خوبی ایجاد می‌کند که با آن می‌توان کارهای مهمی انجام داد.



توجه طلاب به امر تبلیغ ضروری است



آیت ‌الله مکارم شیرازی در ادامه گفت: ضروری است طلاب حوزه علمیه در این ایام (دهه محرم) به تبلیغ بروند؛ زیرا هجمه‌ زیادی از سوی مخالفان شروع شده و اطلاعاتی به ما رسیده که فرقه ضاله بهاییت و نیز مسیحیان و متصوفه به شدت مشغول تبلیغ هستند. به نظر می‌رسد همه این‌ها جنبه سیاسی دارد و به پندار خود می‌خواهند مذهب را با مذهب بکوبند.



وی اظهار داشت: باید به هوش باشید و به خصوص در میان جوانان بسیار خوب تبلیغ کنید؛‌ زیرا آنها قلب پاکی دارند و تبلیغ در میان این قشر بسیار تاثیر گذار است و سعی کنید در مجالستان جوانان را مخاطب قرار دهید تا در دام دشمنان قرار نگیرند. همچنین درباره عاشورا به ذکر حوادث کربلا قناعت نکنید، بلکه «ریشه‌ها» و «نتایج» را نیز بیان کنید؛ زیرا هر حادثه تاریخی ریشه ها و نتایجی دارد. دشمنان امام در عاشورا، ریشه در جاهلیت و جنگ‌های ابوسفیان‌ها، ابوجهل‌ها و بقایای آنها دارند؛ باید این ریشه‌ها را برای مردم بازگو کنید.



عزاداران از حرکات وهن‌آمیز دوری کنند



استاد درس خارج حوزه همچنین خطاب به مبلغان خاطر نشان کرد: در منبرها مسائلی ذکر شود که نشان مظلومیت توام با عظمت باشد نه مظلومیت توام با حقارت. برخی افراد کم‌سواد، کم‌اطلاع و برخی مداحان که معلومات زیادی ندارند این مسائل را تنزل می‌دهند و آن را با مسائل تحقیر آمیز توام می‌کنند.

مکارم شیرازی ادامه داد: اخیرا برخی عزاداری‌ها انحراف پیدا کرده و آهنگ‌هایی از جوامع غیر اسلامی گرفته می‌شود و موافق آن آهنگ‌های مبتذل شعر می‌سرایند و در مجالس عزاداری جوانان آن را اجرا می‌کنند. البته بسیاری از مداحان عزیز شیوه سالم سنتی را فراموش نکرده و با اشعار پر ارزش و صدای گرم خود مجالس را رونق می دهند.



وی افزود: امام حسین(ع) شهید شد که مکتب، عقاید، اخلاق، و احکام را زنده کند نه این که خدای نکرده ما برای امام حسین(ع) گریه کنیم و مکتب را زیر پا بگذاریم.



وی ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر اقامه نماز عاشورا فراگیر شده و باید این مسائل را شما مبلغان در منابر بیان کنید تا بیشتر شاهد برگزاری چنین برنامه‌هایی باشیم. سعی کنید عزاداری‌ها به قدری طولانی نشود که نماز صبح عزاداران قضا شود.



وی افزود: عزاداران از حرکات وهن‌آمیز مخصوصاً قمه‌زنی پرهیز کنند، قمه‌زنی‌ها سبب می‌شود تا دشمنان با تصویربرداری از آن برضد مسلمانان در تمام دنیا فضاسازی کنند و تاکنون خسارت بسیار از این نظر دیده ایم. باید در مجالس عزاداری، تعظیم شعائر دینی در حد اعلی صورت گیرد؛ اما کاری که باعث وهن دین می‌شود نباید انجام داد.



آیت الله مکارم شیرازی یاد آور شد: برخی می‌گویند بزرگانی چون مرحوم آیت الله نائینی و دیگران قمه زنی را جایز دانسته‌اند. اگر آن‌ها در این عصر بودند به یقین طور دیگری فتوا می دادند شرایط آن زمان با این زمان بسیار متفاوت است ما در شرایطی زندگی می‌کنیم که آثار سوء آن را با چشم دیده‌ایم.



ضرورت بیان اخلاق و حدیث در منابر



معظم له تصریح کرد: لازم است به هنگام سخنرانی بر آیات قرآن و روایات معصومین(ع) و تواریخ معتبر زیاد تکیه کنید و اگر نتوانید همه را حفظ کنید از روی یادداشت بخوانید که تأثیر آن بیشتر است. خالی بودن منبرها از احادیث اهل بیت(ع)، و آیات قرآنی و نکات آموزنده بزرگان دین، نقص است.



خطابه‌ها منظم باشد



آیت ‌الله مکارم شیرازی اظهار داشت: خطابه‌هایتان اگر منظم و با ادبیات روز باشد مطلوب تر واقع می‌شود، و مردم بیشتر استقبال می‌کنند؛ زیرا خطابه‌های منظم بسیار متفاوت از سخنرانی‌های غیر منظم است همان طور که درس دادن منظم تاثیرگذار است، منبر و سخنرانی منظم هم تاثیر دارد؛ زیرا نظم در عالم آفرینش حرف اول را می‌زند و ما باید همگام با عالم هستی گام برداریم.



وی در پایان گفت: آخرین سخن اینکه مجالس حسینی یک دانشگاه بزرگ است همه باید از آن بهره برداری کنیم. خداوند به همگان توفیق مرحمت کند.