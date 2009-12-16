1800میلیارد ریال خسارت سالانه خوردگی فلزات در ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، در پنجمین روز از هفته پژوهش و فناوری، کارگاه کاربردی، آموزشی، تخصصی «خوردگی میکروبیولوژیک در صنایع» به همت مدیریت همکاریهای علمی بین‌المللی و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی که با حضور کارشناسان و مدیران صنایع خوزستان، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های استان و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا شرکت داشتند، مطالب جامعی در زمینه اصول خوردگی الکتروشیمیایی و منطق به کارگیری پوشش، حفاظت کاتدی، بازدارنده‌ها، بیوسیدها وانتخاب مواد، راه‌های تشخیص و مبارزه با خوردگی میکروبی توسط دکتر رضا جواهر دشتی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه کورتین استرالیا ارائه شد.

جواهر دشتی در سخنانی، خوردگی را یک فرایند طبیعی و مبارزه با آن را بسیار دشوار و مستلزم صرف زمان و هزینه کافی دانست و گفت: خوردگی میکروبی به نوع خاصی از خوردگی اطلاق می‌شود که در آن موجودات زنده از قبیل قارچها، خزه‌ها وبه ویژه باکتریها مسئول ایجاد یا تشدید و اکنشهای خورنده هستند.

وی با بیان اینکه چهار درصد تولید ناخالص ملی کشورها توسط خوردگی از بین می‌رود، تصریح کرد: خسارات ناشی از خوردگی میکروبی معمولا حدود 20 درصد کل خسارات اقتصادی ناشی از خوردگی محسوب می‌شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه کورتین استرالیا خاطرنشان کرد: هر چند در ایران آمار دقیقی از ضرر و زیان ناشی از خوردگی میکروبی در دست نیست اما بر اساس تخمینهای کارشناسانه، حداقل زیان سالانه صنایع ایران ناشی از کم توجهی به این نوع از خوردگی بیش از 1800میلیارد ریال است که با توجه به سهم عمده صنایع بالادستی و پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی در صنایع ملی به نظر می‌رسد حداقل زیان سالانه صنایع مذکور بیش از 700 میلیارد ریال باشد.

دکتر جواهردشتی اذعان داشت: این میزان ضرر و زیان بنا بر طبیعت آماری خوردگی و به خصوص خوردگی میکروبی یکجا ظهور نمی‌کند لذا این رقم به نحو محسوسی در محاسبات هزینه‌ها وارد نمی‌شود علاوه بر این، به دلیل نبود ارقام مستند در این زمینه، چه بسا این میزان ضرر و زیان در عمل بسیار بیشتر از این محاسبات ساده روی کاغذ باشد.

وی بسیاری صنایع نفت کشور نظیر واحدهای نمک‌زدایی، لوله‌های انتقال سیالات، واحدهای آب پالایشگاه‌ها، واحدهای شیمیایی و تاسیسات فولادی مدفون در خاک و یا معروض به آب دریا را ازجمله بخشهایی عنوان کرد که می‌توان در آنها نشانه‌های فعالیت تخریبی میکروارگانیسم‌ها را به شکل خوردگی میکروبی مشاهده کرد.

در ادامه این کارگاه تخصصی، اصول خوردگی میکروبی، چگونگی پدیدارشدن خوردگی میکروبی در یک سیستم صنعتی، راه‌های تشخیص و مبارزه با خوردگی میکروبی، اثر هیدروتست بر افزایش احتمال خوردگی میکروبی و.... ارائه و به پرسشهای شرکت‌کنندگان در کارگاه پاسخ داده شد.

کارگاه آموزشی «خوردگی میکربیولوژیک در صنایع» تا بعداز ظهر امروز 25 آذرماه ادامه دارد.