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۲۵ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۱۲

به نمایندگی از ایران؛

تیم بدمینتون زنجان عازم مسابقات آزاد ترکیه شد

تیم بدمینتون زنجان عازم مسابقات آزاد ترکیه شد

زنجان - خبرگزاری مهر: تیم بدمینتون زنجان به نمایندگی از کشورمان برای شرکت در رقابتهای آزاد ترکیه، امروز تهران را به مقصد استانبول ترک کرد تا از فردا مسابقات بدمینتون آزاد ترکیه شرکت کند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، تیم بدمینتون زنجان با حضور 17 کشور شامل تیم های آلمان، جمهوری چک، سوئد، ترکیه، یونان، کرواسی، دانمارک، روسیه، مجارستان، بلغارستان، بلاروس، بلژیک، انگلستان، ایران، اوکراین، فنلاند و اسلوونی در قالب 90 ورزشکار به مصاف هم خواهند رفت.

در رقابتهای بدمینتون آزاد جایزه پنج هزار دلاری ترکیه برای تیم بدمینتون زنجان در دور اول مقدماتی این مسابقات، جلال اسکندری و سینا بیات در قالب تیم دونفره به مصاف تیم اوکراین خواهند رفت و سپس غلامرضا باقری به همراه اشکان فصاحتی در برابر تیم دونفره آلمان صف‌آرایی می‌کنند.

در بخش انفرادی نیز سینا بیات در برابر نماینده ترکیه بازی، جلال اسکندری برابر نماینده آلمان، سالار بیات برابر نماینده دانمارک، اشکان فصاحتی برابر نماینده سوئد و غلامرضا باقری با نماینده ترکیه صف آرای خواهد کرد.

استان زنجان که یکی قطبهای این رشته ورزشی در کشور به شمار می‌رود به نمایندگی از کشورمان در رقابتهای بدمینتون آزاد ترکیه حضور می‌یابد.

کد مطلب 1001926

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