پرچم ایران در قطب شمال توسط یک استاد دانشگاه قزوین به اهتزاز درآمد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین محمد نقی‌زاده، مدیر گروه معماری مقطع کاردانی وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین توانست در یک سفر پژوهشی و اکتشافی، پرچم کشورمان را در شمالی‌ترین نقطه زمین به اهتزاز درآورد.



نقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: به منظور دستیابی به اطلاعاتی در خصوص رابطه طبیعت با معماری که به عنوان یک رشته درسی در دانشگاه تدریس می شود کنجکاو شدم به قطب شمال مسافرت کنم که به همراه یک ایرانی و دو نفر اهل نروژ مقدمات سفر را فراهم کردیم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین افزود: از یکسال پیش برنامه‌ ریزی این سفر برای بازدید گروهی از استادان و مهندسان ایرانی از منطقه قطب شمال انجام شد تا در خصوص نوع زندگی، نوع ساخت خانه‌ها در قطب و در سرمای شدید 35 تا 40 درجه تحقیقات لازم صورت گیرد.



محمد نقی‌زاده یادآور شد: سفر به قطب شمال از سه مسیر کشور روسیه، نروژ و کانادا امکان دارد که با انتخاب مسیر نروژ از شمال این کشور به جزایره منطقه Svalbard سفر کردیم، که در این منطقه جزیره ای با نام سرزمین بدون انسان رسیدیم که ساکنان این جزیره را محققان و دانشمندان تشکیل می‌ دادند و کارشان تحقیق و پژوهش در خصوص طبیعت وحش قطب شمال بود.

وی افزود: با همکاری این گروه دانشمند توانستیم بناهای این جزیره را مورد پژوهش قرار دهیم که در این سفر ساختمان‌هایی که در منطقه ساخته شده بود را از نزدیک مشاهده کردیم که بیشتر یک یا دو طبقه بود که با سازه‌های چوبی و با عایقهای حرارتی بسیار مناسب همراه با آبرسانی و برق‌رسانی بسیار جالبی ساخته شده بودند و توانایی تحمل سرمای شدید بیش از 40 درجه زیر صفر را داشتند.



عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین گفت: این ساختمانها از قطعات پیش ساخته بود و در سطح بالاتری از زمین قرار داشت و داشتن سقف شیبدار بناها موجب می شد تحمل برف شدید و زیاد را داشته باشند و مهمترین ویژگی عایقهای بسیار مناسبی بود که در سازه ها بکار رفته بود و آنها را در مقابل سرما مقاوم می کرد.

وی از دستاورد علمی این سفر نکاتی را بازگو کرد و اظهار داشت: با الگو گرفتن از بناهای قطب شمال می توان ساختمانهایی با همان سبک در مناطق سردسیر ایران و با ارتفاع بیش از هزار و 400 متر از سطح دریا مانند کردستان را با هزینه کم و در مدت زمان بسیار کوتاهی احداث کرد.

نقی زاده به خبرنگار مهر در قزوین گفت: در آینده‌ای نزدیک در سمیناری، دستاوردهای این سفر علمی و تحقیقاتی را همراه با جزئیات و نقشه‌ها، برای آشنایی بیشتر استادان و دانشجویان رشته معماری در دانشگاه آزاد قزوین ارائه خواهد کرد.

نقی زاده که کوهنورد نیز هست این سفر را که از اول تا هشتم دسامبر طول کشیده است با هزینه شخصی انجام داده است.