پارک ملی کویر همچنان زیستگاه یوز ایرانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که کمتر از 20 روز از مشاهده و عکسبرداری یوزپلنگ ایرانی در پارک ملی کویر می گذرد، دوربینهای تله ای نصب شده در این منطقه بار دیگر موفق به عکسبرداری از یک قلاده یوزپلنگ شدند.

این تصاویر در حالی تهیه شده که از سال 1381 تا کنون دیگر یوزپلنگی در این منطقه مشاهده و عکسبرداری نشده بود و همین امر نگرانی کارشناسان حیات وحش را نسبت به انقراض اینگونه جانوری در پارک ملی کویر در استان سمنان دوچندان کرده بود .



با نصب دهها دوربین تله ای در اوایل مهر ماه سال جاری که در قالب پروژه بررسی وضعیت یوزپلنگ در پارک ملی کویر با همکاری دو تشکل غیر دولتی ( انجمن طرح سرزمین و انجمن یوزپلنگ ایرانی) صورت گرفت سرانجام وجود یوزپلنگ در این منطقه به اثبات رسید چرا که در این مدت 8 قطعه عکس از یوزپلنگ در نقاط مختلف پارک ملی کویر گرفته شده است که احتمال می رود این عکسها متعلق به 3 قلاده یوزپلنگ باشند.

در این مدت به جز یوزپلنگ عکسهای زیادی هم از سایر گوشتخواران گرفته شده که در بین آنها 9 قطعه عکس مربوط به پلنگ است و مابقی کفتار، کاراکال ، گرگ ، روباه ، شغال ، قوچ و میش و کل و بز است.

به گفته مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی این تصاویر نشان می دهد که هنوز هم می توان به پارک ملی کویر به عنوان یکی از مهمترین زیستگاههای یوزپلنگ ایرانی توجه ویژه و خاص نشان داد و این همه مرهون زحمات شبانه روزی محیطبانان منطقه است که توانستند علیرغم همه تهدیدات موجود حیات وحش این منطقه را حفظ کنند.



با این حال طرحهای اکتشاف گاز و نفت توسط وزارت نفت ایران در امن ترین نقطه پارک ملی کویر که زیستگاه یوزپلنگ ایرانی محسوب می شود در حال حاضر یکی از اصلی ترین مناقشات بین سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت است چرا که در صورت اجرای این طرح بخشهای زیادی از این منطقه تخریب می شود و یوزپلنگ ایرانی که در حال حاضر جمعیت کمی از آن باقیمانده است برای همیشه در کویر ایران منقرض خواهد شد.