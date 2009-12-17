اجرای طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک 32 سال زمان می برد

محمد حسن آصفری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: بر اساس مصوبه دولت، برای اجرای طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک 320 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است که تاکنون با گذشت بیش از دو سال از روند اختصاص اعتبار به این طرح تنها 10 میلیارد تومان آن در اختیار استان قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: برای اجرایی کردن این طرح نمی توان به اعتبارات پیش بینی شده از محل تملک دارایی ها بسنده کرد و اعتبارات محدود پاسخگوی حجم اقداماتی که باید برای کاهش آلودگی هوای اراک صورت گیرد نیست و نیاز است با اختصاص ردیفهای اعتباری خاص نسبت به تامین هزینه های لازم برای اجرای این طرح در اراک اقدام شود.

آصفری با اشاره به اینکه نمایندگان استان در مجلس خصوصا نمایندگان اراک باید اقدامات و تحرکات خود را در مجلس برای افزایش ردیفهای اعتباری به منظور تسریع در روند اجرای این طرح به کار گیرند، خاطرنشان کرد: با توجه به نزدیکی تصویب بودجه کشور در صحن علنی مجلس بهترین زمان برای پیش بینی اعتبار کافی برای اجرای طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک در مجلس است.

فرماندار اراک هشدار داد: در صورتی که در لایحه بودجه سال آینده به این موضوع به خوبی توجه نشود، امکان اختصاص اعتبار به این طرح در سال آینده با مشکل روبرو خواهد شد و اجرای طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک در طول سال آینده با تغییری در روند اجرا همراه نخواهد شد.

وی پیشنهاد کرد: برای سرعت بخشیدن به روند اجرای طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک باید بخشی از اعتبار مورد نیاز از طریق ملی، بخشی استانی و بخش دیگر از طریق خط اعتباری سیستم بانکی و از طریق اعتبارات تکلیفی بانکها تامین شود تا امکان سرعت بخشیدن به روند اجرای این طرح فراهم شود.

شهرداری در دریافت سهیمه اتوبوسهای گازسوز موفق نبود

فرماندار اراک در ادامه با اشاره به اینکه برای کاهش آلودگی هوای اراک طرح تغییر الگوهای سوخت در دستور کار قرار گرفته است، بیان داشت: در این راستا سهمیه 90 دستگاه اتوبوس گازسوزاز سوی وزارت کشور به اراک اختصاص یافت که تاکنون مدیران شهرداری موفق به استفاده از این سهمیه نشده اند.

آصفری اضافه کرد: در صورت جذب این تعداد اتوبوس گازسوز انتظار می رود بخشی از آلایندگیهای ایجاد شده در شهر از طریق اتوبوسهای گازوئیل سوز کاهش یابد.

وی با اشاره به اینکه توسعه زیرساختهای شهری برای کاهش تردد خودروها در شهر از الزامات اجرای طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک است، خاطرنشان کرد: توجه به اجرایی کردن پارکینگهای شهری از اقداماتی است که در شهرداری اراک به خوبی در حال انجام است که در این راستا پیشرفت 35 درصدی پارکینگ طبقاتی میدان شورا بخشی از اقدامات صورت گرفته برای فراهم کردن زمینه های کاهش تردد خودرو در شهر اراک است.

به گفته وی، طرح پارکینگ طبقاتی میدان شهدای اراک بسیار کند پیش می رود که باید با برنامه ریزی و تخصیص اعتبار کافی نسبت به اجرایی کردن این پارکینگ نیز از سوی شهرداری اقدام شود.

احداث جایگاه های CNG پیشرفت خوبی دارد

فرماندار اراک در ادامه با اشاره به اجرایی کردن مصوبه طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک در زمینه جایگاه های CNG در شهر اظهار داشت: روند اقدامات صورت گرفته در احداث این جایگاه ها مطلوب است ولی تا رسیدن به شرایط ایده آل فاصله هایی وجود دارد که انتظار می رود با ادامه روند احداث این جایگاه ها زمینه برای بهره برداری بهتر مردم از این جایگاه ها فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: در فرایند تغییر سوخت خودروها از بنزینی به گاز نیز اعتباری 70 و 40 توسط محیط زیست و در قالب تسهیلات یارانه دار به اراک اختصاص داده شده است که تمام این اعتبار دریافت و هزینه شده است.