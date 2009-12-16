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۲۵ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۴۱

گزارش تمرین امروز آبی پوشان/

تمرینات ویژه برای بازیکنان استقلال قبل از سفر به اهواز

تمرینات ویژه برای بازیکنان استقلال قبل از سفر به اهواز

آخرین تمرین تیم فوتبال استقلال قبل از سفر به اهواز امروز در ورزشگاه شهید دستگردی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین تمرین تیم فوتبال استقلال پیش از سفر به اهواز از ساعت 14 امروز (چهارشنبه) در ورزشگاه دستگردی تهران آغاز شد. در این تمرین سبک بازیکنان فقط به مرور کارهای تاکتیکی پرداختند تا خود را برای دیدار مقابل فولاد خوزستان آماده کنند.

محسن یوسفی و بیژن کوشکی به دلیل آسیب دیدگی در تمرین امروز تیم استقلال غایب بودند.

برای تماشای تمرین امروز تیم فوتبال استقلال 5 هوادار این تیم به ورزشگاه دستگردی آمده بودند.

تمرین امروز با دویدن بازیکنان دور زمین آغاز شد. ابتدا بازیکنان 10 دقیقه دور زمین دویدند و پس از آن به انجام کارهای کششی و سرعتی زیر نظر راینر کرافت در پشت دروازه پرداختند. در ادامه به دستور صمد مرفاوی بازیکنان به دو گروه تقسیم شدند. در یک گروه مدافعان و در گروه دیگر مهاجمان قرار داشتند که مدافعان باید توپ‌های اول را زده و اجازه زدن ضربات نهایی به فورواردها را نمی دادند.

در قسمتی دیگر از تمرین فرهاد مجیدی، جانوآریو و کیانوش رحمتی زیر نظر سیامک رحیم پور به زدن ضربات کاشته پرداختند. در این تمرین سیامک رحیم پور با قرار دادن آدمک در جلوی دروازه بازیکنان را مجاب می کرد که از پشت آدمک‌ها ضربات خود را وارد دروازه کنند. جانوآریو در این بخش آماده تر از دیگر بازیکنان بود و بیشتر ضربات خود را به گل مبدل کرد.

تمرین تیم فوتبال استقلال تهران در ساعت 15 و 15 دقیقه به پایان رسید و بازیکنان سریعا خود را به فرودگاه رساندند تا از پرواز جا نمانند.

تیم فوتبال استقلال تهران روز پنجشنبه در ساعت 16 و 15 دقیقه در ورزشگاه تختی به دیدار فولاد خوزستان خواهد رفت.

کد مطلب 1001941

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