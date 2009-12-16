جلسه مشترک سازمان بازرسی و مجمع تشخیص مصلحت برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که در محل سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، اقدامات و فعالیتهای دستگاههای مختلف در زمینه اجرای قانون برنامه چهارم توسعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
برگزاری این جلسه در راستای طرح تعاملی بود که سالهای 80 و 85 بین سازمان بازرسی کل کشور و مجمع تشخیص مصلحت نظام امضا شده بود.
براساس این طرح، طرفین متعهد شدند به منظور همافزایی، جلوگیری از موازیکاری و استفاده از توان و ظرفیت دستگاههای نظارتی کشور، برنامههای مشترکی را به انجام برسانند.
در این جلسه حجتالاسلام پورمحمدی رئیس سازمان بازرسیکل کشور، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و مدیران بخشهای مختلف این دو دستگاه حضور داشتند.
جلسهای که امروز برگزار شد چهارمین جلسه مشترک بین سازمان بازرسیکل کشور و مجمع تشخیص مصلحت نظام طی سالهای اخیر بود.
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