جلسه مشترک سازمان بازرسی و مجمع تشخیص مصلحت برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که در محل سازمان بازرسی ‌کل کشور برگزار شد، اقدامات و فعالیت‌های دستگاههای مختلف در زمینه اجرای قانون برنامه چهارم توسعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

برگزاری این جلسه در راستای طرح تعاملی بود که سال‌های 80 و 85 بین سازمان بازرسی ‌کل کشور و مجمع تشخیص مصلحت نظام امضا شده بود.

براساس این طرح، طرفین متعهد شدند به منظور هم‌افزایی، جلوگیری از موازی‌کاری و استفاده از توان و ظرفیت دستگاه‌های نظارتی کشور، برنامه‌های مشترکی را به انجام برسانند.

در این جلسه حجت‌الاسلام پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی‌کل کشور، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و مدیران بخش‌های مختلف این دو دستگاه حضور داشتند.

جلسه‌ای که امروز برگزار شد چهارمین جلسه مشترک بین سازمان بازرسی‌کل کشور و مجمع تشخیص مصلحت نظام طی سال‌های اخیر بود.