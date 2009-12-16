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۲۵ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۰۴

افزایش 25 درصدی محصولات کشاورزی با بیوتکنولوژی

افزایش 25 درصدی محصولات کشاورزی با بیوتکنولوژی

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر پژوهشکده بیوتکنولوژی شمالغرب کشور با بیان اینکه بیوتکنولوژی می تواند تولید محصولات را تا 25 درصد افزایش دهد، گفت: پژوهشکده روی تولید غذاهای فرا ویژه تمرکز کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، دکتر محمد امین حجازی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه معرفی توانمندیهای واحد تحقیقات جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی افزود: پژوهشکده بیوتکنولوژی کشور با هدف توسعه و گسترش پژوهش در زمینه بیوتکنولوژی کشاورزی راه اندازی شده است که قادر است محصولات را بدون افزایش سطح زیر کشت تا 25 درصد افزایش دهد.

وی افزود: هم اکنون این پژوهشکده روی دو پروژه کلان بیوتکنولوژی اسید باکتریهای موثر در صنایع غذایی و بیوتکنولوژی جلبکهای میکروسکوپی تمرکز کرده است.

حجازی پژوهشکده تبریز را جوانترین و کوچکترین موسسه تحقیقات کشاورزی دانست و گفت: پژوهشکده بیوتکنولوژی شمالغرب رسیدگی به مشکلات بیماری های قندی ، قلبی و چاقی را در اولویت قرار داده است.

وی افزود: تولید ترکیبات غذایی غنی شده با جلبک های میکروسکوپی، تولید انبوه پایه های سیب مالینگ از طریق کشت بافت برای اولین بار در کشور و تکثیر 100 هزار پایه از آن در سطح استان، تولید گز رژیمی و غذای آبزیان از جمله مهمترین فعالیتهای این پژوهشکده است.

حجازی از اجرای طرحهای مشترک و پایان نامه همکاری با دانشگاه های مراکز تحقیقاتی دنیا خبر داد و گفت: پژوهشکده بیوتکنولوژی شمالغرب کشور تا کنون 6 کارگاه آزمایشگاهی برگزار کرده و با کشورهای هند، استرالیا و هلند ارتباط بین المللی دارد.

وی کارنامه این پژوهشکده را خوب ارزیابی کرد و گفت: پژوهشکده بیوتکنولوژی شمالغرب کشور علیرغم گذشت زمان کمی از تاسیس آن ، قابلیت انجام تحقیقات پیشرفته را دارد.

کد مطلب 1001950

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