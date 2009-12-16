کنترلگر شیرهای فشارشکن‌ به عنوان پژوهش برگزیده انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالحمید توکلی‌بینا بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: آیین تجلیل از آثار پژوهشی برتر صنعت آب و فاضلاب کشور روز گذشته در حاشیه دهمین نمایشگاه ملی دستاوردهای پژوهشی و فناوری و نخستین جشنواره پژوهش و فناوری در صنعت آب و فاضلاب با حضور معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در مصلای بزرگ امام خمینی تهران برگزار شد.



وی با اشاره به انتخاب 10 اثر به عنوان آثار برگزیده جشنواره پژوهش و فناوری آب و فاضلاب کشور خاطرنشان کرد: آثار برتر نخستین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت آب و فاضلاب از بین حدود هزار و 40 اثر صنعتگران آب و فاضلاب، دانشگاهی‌ها، شرکتهای آب و فاضلاب و سایر فعالان صنعت آب و فاضلاب که در قالب طرح پژوهشی، کتاب و مقاله، نمونه تجهیزات و ادوات صنعتی و اختراعات و ابتکارات برگزیده شد.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم افزود: آثار رسیده به دبیرخانه نخستین‌ جشنواره پژوهش و فناوری در صنعت آب و فاضلاب توسط شش کمیته علمی ارزیابی و در مجموع 606 اثر برای شرکت در جشنواره پذیرفته شد که از این مجموع نیز 128 اثر امتیاز لازم برای معرفی به عنوان آثار برتر را کسب کردند و در نهایت 10 اثر به عنوان آثار پژوهشی برتر صنعت آب و فاضلاب انتخاب شد.



وی برگزیده شدن طرح کنترلگر شیرهای فشارشکن ساخته شده توسط کارشناسان آبفای قم به عنوان طرح برگزیده بخش اختراعات و ابتکارات را در این مراسم مورد توجه قرار داد و گفت: این دستگاه برای نخستین‌بار در کشور و توسط سه نفر از کارشناسان شرکت آب و فاضلاب استان قم به مدت پنج ماه و با هزینه ای حدود 30 میلیون ریال ساخته شد.



توکلی‌بینا با بیان اینکه این کنترلگر قابلیت کنترل هوشمند و از راه دور فشار شبکه توزیع آب شهری را داراست، اظهار داشت: امکان استفاده از برق 12-24، مناسب بودن برای استفاده از برق سلولهای خورشیدی، مقاومت در برابر آب و رطوبت و قابلیت تنظیم دستی از دیگر ویژگی‌های این دستگاه است.



وی جلوگیری از هدررفت آب در شبکه و اقدام سریع در وقوع حوادث در شبکه را از اهداف ساخت این دستگاه عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه این کنترلگر از مکانیزم ساده ای برخوردار است و قطعات آن به وفور قابل دسترسی است کار تعمیر و بهره برداری از آن بسیار آسان است.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم افزود: این دستگاه هم‌اکنون در پنج نقطه از شبکه آبرسانی شهر قم به صورت آزمایشی نصب و نتایج حاصله مثبت ارزیابی شده است.