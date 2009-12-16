الگوها و رژیمهای امنیت در جهان تغییر کرده اند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به منامه، دکتر عسگر خانی یکشنبه 22 آذر در (کمیته فرعی) ششمین اجلاس گفتگوی امنیتی منامه طی سخنرانی خود با عنوان "بازیگران غیردولتی در امنیت منطقه ای" گفت: هسته اصلی استدلال اینجانب در این سخنرانی این است که کلیه الگوها و رژیمهای امنیت سقوط کرده اند. مفاهیم به هم ریخته است، معانی تغییر یافته اند. کافی است به رمان هائی که اخیراً در غرب انتشار یافته است توجه کنید به آثار جان بن ویل، وان دلیلیو، ارنان پاموک، الیف شفق، آلبرت کامو. این آثار حاکی از فروپاشی بنیادین الگوهای فوق است. رژیم های امنیتی مرکب از رژیم های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی – هویتی، حقوقی فروریخته اند. آشفتگی نظام بین المللی را فرا گرفته است.

" از راست دکتر عسگرخانی، دکتر دهقانی و دکتر موسوی در نشست منامه "

وی گفت: بحران اقتصادی فعلی بیانگر آن است که دیگر در اقتصاد لیبرالیسم تعادل کلی (General Equilibrium) وجود ندارد. موازنه قدرت اقتصادی بین تولید (Production forces) و مصرف (Consumptive forces ) بهم خورده است. اینجانب مطالعه حاضر را از لحاظ نظری برپایه چهارقدرت؛ ساختاری،اجباری، نهادی،تولیدی قابل ملاحظه و بررسی می دانم.

دکتر عسگر خانی رد بخش دیگری از سخنرانی خود افزود: اگر از منظر چهارشاخه از تئوریهای فوق به بازیگران غیر دولتی نگاه کنیم می بینیم که در کنار دولتها بازیگران مختلفی پیدا شده که نظام بین المللی را غیر قابل کنترل و توأم با آشفتگی نموده اند. این بازیگران به همان اندازه که به هم کاری بین ملتها کمک کرده اند، به همان اندازه و شاید هم بیشتر به آشوب دامن زده اند. کافیست فهرست کوچکی از این بازیگران ارائه داد، کدامیک از آنها را می توان نادیده گرفت؟

ظهور بیش از 60000 شرکت های چند ملیتی عمده مانند تکزاگو، میکروسافت که با در نظر گرفتن شرکت های مادر تعداد آنها به بیش از 500000 می رسد، ظهور بیش از 10000 سازمان های غیردولتی که فعلاً تابعیت یک دولت را دارا می باشند و چند ملیتی نیستند، ظهور بیش 250 سازمان بین الدولی یا بین المللی مانند سازمان ملل، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، تشکیل قریب به 600 سازمان بین المللی غیردولتی مانند سازمان عفو بین الملل، سازمان صلیب سرخ جهانی، خیزش چروههای تروریستی، رشد فزاینده جنبش های آزادیبخش،جنایتکاران، سارقین، دزدان دریائی، بوروکرات ها، احزاب سیاسی و اپوزسیون ها، قاچاقچیان مواد مخدر و انسان، دلالان و واسطه ها، دیپلمات های غیردولتی و ورزشکاران و دانشگاهیان، مهاجرین وپناهندگان، فعالین مذهبی، مبلغین مذهبی- فرهنگی، سازمانهای جاسوسی دولتی، موجودیت های نامرئی مانند فراماسیون ها و گروه بیلدر برگ، رسانه های گروهی: اینترنت، مطبوعات، تلویزیون، رادیو، و ... ، قبایل و عشایر و نقش رهبران آنها، تکنولوژی، دارندگان تابعیت مضاعف، که هیچکدام از بازیگران فوق را نمی توان نادیده گرفت.

وی در ادامه با طرح این پرسش که آیا می توان پیمان آتلانتیک شمالی، میکروسافت، وزارت خزانه داری آمریکا و 3000 بانک مرتبط به آن وزارت خانه را در صحنه بین المللی نادیده گرفت؟ افزود: بهتر است بجای سرزنش دولت ها، در همین منطقه خلیج فارس بیائیم بازیگران غیرمنطقه ای را دور نگاهداریم و بجای آن رژیم های منطقه ای در خلیج فارس ایجاد کنیم. بنده موارد زیر را توصیه می کنم: رژیم پولی منطقه ای، رژیم تجاری منطقه ای، رژیم امنیت منطقه ای، دیپلماسی غیر دولتی، پلیس منطقه بموازات اینترپول، رژیم نظارت بر گردش سرمایه در منطقه، رژیم نظارت بر گردش کالا در منطقه، رژیم نظارت بر گردش خدمات در منطقه، رژیم نظارت بر گردش فن آوری در منطقه، رژیم نظارت بر تبادل اطلاعات در منطقه، رژیم نظارت بر کنترل تسلیحات در منطقه، رژیم بازرسی تسلیحات در منطقه، کنوانسیون پیش گیری از قاچاق مواد مخدر و انسان در منطقه، تشکیل سازمان منطقه ای کار برای کارگران و افراد بیکار، تشکیل سازمان آب رسانی و کشاورزی در منطقه، امضاء یادداشت تفاهم جهت تهیه پیش نویس رژیم منطقه ای مبارزه با تروریسم، تشکیل گروههای حقیقت یاب جهت پیدا کردن رهیافتی برای تقویت دولتها در مقابل جامعه و نجات دولت از وابستگی به بلوک های قدرت در جامعه، امضاء موافقتنامه ای جهت تقویت آموزش و پرورش در سطح ابتدائی و متوسطه، یکسان سازی سطوح آموزشی در منطقه و اینکه آموزش ابتدائی از 4 سالگی آغاز گردد، تشکیل رژیم های منطقه ای زیست محیطی و حقوق بشر بر مبنای اصول اسلامی و فرهنگی منطقه.