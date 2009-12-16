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۲۵ آذر ۱۳۸۸، ۱۸:۳۱

اجرای طرحهای گردشگری در نیر نیازمند بازنگری است

اجرای طرحهای گردشگری در نیر نیازمند بازنگری است

اردبیل - خبرگزاری مهر: فرماندار نیر با انتقاد از نحوه اجرای طرح احداث دهکده توریستی سبلان و مجتمع آب درمانی سقزچی گفت: اجرای طرحهای گردشگری در نیر نیازمند بازنگری است.

به گزارش خبرنگار مهر در نیر، ناصر آذری فر عصر چهارشنبه در جلسه ستاد توسعه صنعت گردشگری نیر در محل فرمانداری اظهار داشت: جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی و توسعه صنعت گردشگری در این منطقه با بی برنامگی و کارشکنی محقق نخواهد شد.

وی با بیان اینکه به رغم تامین اعتبارات لازم و مورد نیاز و نیز توافقات صورت گرفته از نظر زمانی این طرحها پیشرفت بسیار کمی داشته اند، افزود: این طرحها بر اساس توافقات و برنامه زمانبندی شده، پیش نمی رود.

فرماندار نیر اضافه کرد: طولانی شدن مدت زمان اجرای این طرحها تبعات منفی در پی داشته به نحوی که موضوع احداث مجتمع آبهای گرم معدنی از طریق رسانه های خبری و تریبونهای رسمی مورد نقد قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه برای اجرای طرح آب درمانی سقزچی بیش از 12 هکتار و برای فاز اول دهکده توریستی سبلان بالغ بر 6.5 هکتار زمین در اختیار این شرکت توسعه گردشگری قرار گرفته است، تصریح کرد: عدم پیشرفت این طرحها و قصور و کوتاهی پیمانکار اجرایی قابل قبول نیست.

فرماندار نیر با اشاره به فرایند مطلوب و مثبت واگذاری زمین و چشمه های آبهای گرم معدنی به شرکتهای سرمایه گذار ابراز داشت: در این طرح سازمان مسکن و شهرسازی، آب منطقه ای اردبیل و شهرداری نیر مساعدت و همکاریهای لازم را داشته اند.

وی در پایان خواستار ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز طرحهای آبهای درمانی و فاز اول دهکده توریستی سبلان نیر از سوی شرکتهای سرمایه گذار برای طرح موضوع در کارگروه گردشگری استان شد و اظهار امیدواری کرد: تا با بررسیهای لازم، مشکلات احتمالی برطرف گردد.

کد مطلب 1001978

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