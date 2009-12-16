مقام مستعفی ارتش آلمان گوتنبرگ را به کتمان حقیقت متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ژنرال "ولفگانگ اشنایدرهان" رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش آلمان با انتقاد از وزیر دفاع این کشور، وی را به پنهان کاری درباره عملیات ناتو در افغانستان در روز چهارم سپتامبر متهم کرد.

وی که در رابطه با همین حمله از سمت خود کناره گیری کرده "کارل تئودور گوتنبرگ" را متهم به جلوگیری از روشن شدن واقعیت در این زمینه کرد. به گفته وی، اقدامات وزیر دفاع کنونی آلمان سبب شده بخشی از واقعیت عملیات قندوز در پشت پرده باقی بماند.

اشنایدرهان در گفتگو با هفته نامه "دی تسایت" برخی گزارشها مبنی بر تعمدی بودن این حمله را رد کرد و اظهار داشت : اگر چه این حمله بسیار سریع برنامه ریزی شده، اما در آن تعمدی برای کشتن غیرنظامیان وجود نداشته است.

وی همچنین یادآور شد که تمام گزارشهای مربوط به این حادثه به موقع در اختیار وزیر دفاع وقت قرار نگرفته است. این در حالی است که سرهنگ "گئورگ کلاین" فرمانده نیروهای آلمانی مستقر در افغانستان به عنوان مسئول اصلی این حمله شناخته می شود.

خاطر نشان می شود در عملیات ناتو علیه طالبان در روز چهارم سپتامبر 142 نفر از جمله دهها غیرنظامی کشته شدند. دولت آلمان که در ابتدا از پذیرش این مسئله خودداری می کرد، پس از انتشار گزارشهای ناتو از این عملیات سرانجام به اشتباه نظامیان خود اعتراف کرد.