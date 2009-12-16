چهارمین اجلاسیه مجلس ایثارگران کشور در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام سید محمد سعیدی روز چهارشنبه در چهارمین اجلاسیه مجلس ایثارگران کشور که با حضور 235 نفر از نمایندگان ایثارگر در اردوگاه یاوران مهدی‌(عج) آغاز بکار کرد، ضمن محکوم کردن اهانت به امام راحل(ره) در حوادث اخیر، اهانت به نظام و ارزش‌ها و مقدسات دینی را قابل بخشش ندانست.



وی گفت: بازخوانی ویژگی‌های ایثارگران موجب می‌شود تا همه بدانند برجستگی‌شان به سبب چه خصوصیاتی است و اگر بخواهند به مقامی که خانواده ایثارگران دارند برسند باید به این خصوصیات دست یابند تا به مدال پرافتخار ایثارگری نائل شوند.



وی در ادامه با تأکید بر اهمیت بصیرت در تشخیص حق و باطل خاطرنشان کرد: صف باطل و حق به طور مداوم در حال تغییر و تحول است و باب توبه و اختیار از هر دو سو باز است و برهمین اساس عنصر بصیرت در این برهه کارساز است.



امام جمعه قم تاکید کرد: انسان اگر بصیرت داشته باشد در گرد و غبارها که اوضاع به هم ریخته می‌شود راه و رهبر را اشتباه نمی‌گیرد.



امام جمعه قم با بیان اینکه اهانت با بحث برخورد شخصی با افراد فرق می‌کند، گفت: اهانت مربوط به ارزش‌ها و نظام است و هیچ کجا نگفته‌اند اگر به نظام و قداست یک امت اهانت شد، گذشت کنید.



وی در پایان تاکید کرد: مردم با اطاعت از رهبری که مردم را به حفظ آرامش دعوت کردند به بهترین وجه عمل کردند.



برکت خون شهدا مانع از رسیدن دشمنان به هدفشان شد



رئیس مجلس ایثارگران کشور نیز در ادامه گفت: نظام انقلاب اسلامی امروز به برکت رهبری خردمندانه و هوشمندی مردم مستحکم تر از گذشته شده است.



جلال رحیمی با اشاره به حوادث بعد از انتخابات خاطرنشان کرد: آمریکا و انگلیس بدانند توطئه‌هایی که در این انقلاب کردند نتوانست هیچ مشکلی برای نظام ما به وجود بیاورند و جایگاه ما نیز مستحکم تر شده است .



رئیس مجلس ایثارگران کشور با بیان اینکه دشمنان اوایل انقلاب شخصیتهای ما را ترور کردند که برخی به تنهایی یک ملت بودند، تصریح کرد: آنان کودتای نوژه را عملی کردند، ماجرای طبس، بنی صدر، مهدی هاشمی و محاصره اقتصادی ایران و صدها ماجراهای کوچک و بزرگ را امتحان کردند تا نظام را ساقط کنند که به برکت خون شهدا هیچ کاری نتوانستند انجام دهند.



رئیس مجلس ایثارگران کشور با تاکید بر اینکه هیچ کشوری در دنیا پیدا نمی‌کنید که قدرت‌های بزرگ و دارای حق وتو با آن این همه مخالفت داشته باشند و نتوانند نظام را ساقط کنند، ابراز داشت: کشور ما قدرتمند تر در عرصه‌های داخلی و خارجی حاضر شده است که این نیز به برکت رهبری خردمندانه نظام و هوشمندی، خرد و وحدت مردم صورت گرفته است.



رحیمی پشتیبانی مردم از ولایت فقیه را مورد تأکید قرار داد و عنوان کرد: اگر آن روز پیامبر و ائمه را به چشم دیدند و نتوانستند درک کنند و پشت سرشان را خالی گذاشتند اما امروز می بینیم مردم امام و رهبری را فراموش نکردند زیرا اعتقاد دارند به شهادت و در دفاع از نظام برای جان و مالشان هیچ ارزشی قائل نیستند و از احدالناسی ترسی ندارند.



وی تاکید کرد: مردم ما از حضرت علی(ع) آموختند برای رسیدن به اهداف از چیزی نباید ترسید و اگر بنا شود در این مملکت عکس امام پاره شود حاضر هستیم ادامه دهنده راه سرخ شهدای مان باشیم.



تا زنده‌ایم اجازه نخواهیم داد ارزشهای الهی مورد اهانت قرار گیرد



نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس ایثارگران کشور نیز در این اجلاس با اعلام برائت از هتاکان امام گفت: تا ما زنده‌ایم اجازه نخواهیم داد ارزشهای الهی در این سرزمین مورد اهانت قرار بگیرد.



وی با اشاره به اینکه چندی پیش عوامل استکبار سردار شوشتری و 42 عزیز را به شهادت رساندند، گفت: استان سیستان و بلوچستان با شرایط جغرافیایی خاص فعالیتهای خاصی را می طلبد.



حبیب الله لک زایی تأکید کرد: سیستان و بلوچستان یکی از استانهای غنی کشور به لحاظ داشته های باستانی و گردشگری است که مردم آن نیز در دفاع از کیان انقلاب، شهدایی را به یادگار گذاشته اند.



این پدر شهید در ادامه خواستار افزایش برنامه‌های زیارتی برای ایثارگران، ایجاد یادمان شهدا در محل وقوع شهادت شهدا، تدوین زندگی نامه ایثارگران استان در جهت گسترش فرهنگ جهاد، حمایت از برگزاری یادواره شهدا به صورت فصلی، تهیه تقویم روزانه شهدا در رسانه ها و مدارس و ادارت، ایجاد نمایشگاه در گلزارهای شهدا، تسهیل در خدمات رسانی به ایثارگران شد.