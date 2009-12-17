سپاه پاسداران خواستار حضور پرشور ایرانیان در تظاهرات روز جمعه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این اطلاعیه آمده است : حافظه تاریخی انقلاب و ملت رشید و مجاهد ایران گواهی می‌دهد در سه دهه اخیر هرگاه دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی جریان‌های فتنه‌آفرین و وابسته را برای تحقق راهبرد شیطانی خود در راستای براندازی نظام به صحنه آورده‌اند با مقابله هوشمندانه مردم ولایتمدار و انقلابی مواجه و فرجامی جز شکست ،سرافکندی و رسوایی نیافته‌اند.



این اطلاعیه می‌افزاید: قانون شکنی‌ها ، حریم شکنی‌ها و حرکت‌های ساختار شکنانه ضد انقلاب و ایادی داخلی استکبار جهانی در سالهای 59 و 60 در مقطع حیات پربرکت حضرت امام (ره) و سپس 18 تیر ماه سال 78 در دوران زعامت مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) از حوادث سخت و در عین حال عبرت‌آموزی هستند که با درایت رهبری و همراهی ملت عظیم الشان ایران ناکام و بساط فتنه‌انگیزان برچیده شده است.



این اطلاعیه در ادامه با اشاره به فتنه پس از انتخابات و اقدام زشت و نفرت انگیز اخیر که با اهانت به ساحت مقدس حضرت امام (ره) احساسات و عواطف پاک ملت ایران و عاشقان خمینی کبیر در سراسر جهان جریحه‌دار ساخت آورده است: فتنه عظیم اخیر که در امتداد جریان تاریخی فتنه آفرینی دشمنان اسلام و انقلاب در چارچوب سناریوی بیگانگان و طراحی سران فتنه‌گر توسط عده‌ای آشوبگر و اغتشاشگر کلید خورد نیز با روشنگری‌های هوشمندانه و عالمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و هوشیاری و بیداری آحاد ملت بویژه دانشجویان فهیم و انقلابی به سرنوشت محتوم خود نزدیک شده است.



این اطلاعیه در پایان با سپاس از " واکنش‌های به موقع و آگاهانه مردم انقلابی و با بصیرت در اعلان انزجار و تنفر نسبت به سران فتنه‌، آشوبگران و هتاکان به ساحت مقدس امام (ره) و دعوت از اقشار مختلف ملت ایران برای شرکت در تظاهرات دشمن شکن بعد از نماز جمعه روز 27 آذر ماه و اعلام همراهی پاسداران انقلاب و بسیجیان دلاور با صفوف متحد و یکپارچه ایرانیان" آورده است: بی تردید خروش عظیم ملت ولایتمدار و عاشورایی ایران در روز جمعه و در طلیعه ماه محرم طومار فتنه را در هم پیچیده و با نشان دادن نقش بی بدیل رهبری در انقلاب و حفاظت از کیان نظام و جلوگیری از تحقق آرزوهای باطل و شیطانی دشمنان به آنانی که هنوز اسرار بر تداوم عقده‌گشایی و خصومت با خط راستین امام (ره) و ولایت فقیه دارند هشدار خواهد داد از فرصت هدیه شده توسط مقام‌معظم‌رهبری‌(مدظله‌العالی) استفاده کنند در غیراینصورت در انتظار آتش قهر الهی و خشم مقدس و انقلابی مردم آزاده ایران باشند.