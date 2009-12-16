نخستین کارخانه کاغذسازی اردبیل در مشگین شهر به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در مشگین شهر، استاندار اردبیل در مراسم افتتاح این کارخانه اظهار داشت: احداث این کارخانه علاوه بر کمک به توسعه استان سهم مهمی در کاهش آلاینده های زیست محیطی دارد.

منصور حقیقت پور با تاکید بر ضرورت حمایت از سرمایه گذاران این بخش افزود: بی توجهی به راه اندازی کارخانجات تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی، موجب خروج این محصولات خام بدون فراوری از استان بوده و سودآوری نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه صنایع تبدیلی از جمله بخشهایی است که توجیه اقتصادی برای سرمایه گذاری در استان را دارد، ابراز داشت: کارخانه کاغذسازی مشگین شهر روزانه 20 تن کاغذ لایمر و فولی تینک را برای مصارف صنایع کارتن سازی و بسته بندی تولید خواهد کرد.

بزرگترین مصلای استان اردبیل در مشگین شهر احداث می شود

استاندار اردبیل همچنین در این سفر ضمن بازدید از مصلای در دست احداث این شهرستان تصریح کرد: بزودی بزرگترین مصلای استان اردبیل در مشگین شهر احداث و به بهره برداری خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: مصلای مشگین شهر با زیربنایی بالغ بر شش هزار و 600 متر مربع پیشرفت فیزیکی بسیار مطلوبی داشته و تاکنون نیز با تامین اعتبارات لازم برای تسریع در تکمیل آن تلاش شده است.

حقیقت پور متذکر شد: به رغم محدودیت اعتبارات استان در سال جاری، اعتبارات بخش فرهنگ را به میزان قابل توجهی افزایش داده ایم، اما انتظار می رود مردم خیر و نیک اندیش منطقه نیز در به ثمر رسیدن این پروژه همکاری و مشارکت کنند.

وی از افزایش اعتبارات بخش قرآنی به بیش از یک میلیارد ریال خبر داد و 300 میلیون ریال به مدرسه طلایه داران، فرزانگان و برترینهای کنکوری شهرستان مشگین شهر اختصاص داد.

استاندار اردبیل همچنین در این بازدید از کارخانجات در حال احداث کامیون سازی، شیشه، سرامیک، پازل و بتون این شهرستان بازدید و بر لزوم تسریع در راه اندازی این واحدهای تولیدی تاکید کرد.