روابط پارلمانی ایران و استرالیا در رفع ابهامات احتمالی موثر است

به گزارش خبرگزاری مهر، اینس براون سفیر استرالیا در تهران ظهر چهارشنبه با فاطمه آلیا رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران - استرالیا دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار آلیا رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و استرالیا بر گسترش و تقویت روابط پارلمانی تاکید کرد و گفت مجلس شورای اسلامی از توسعه و تقویت روابط پارلمانی دو کشور حمایت می کند.

وی در ادامه به سیاست های دوگانه غرب در قبال کشورهای مستقل بویژه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و این رویکرد غیر منطقی را حاصل سیاست های غیر منصفانه استکبار جهانی بخصوص آمریکا برشمرد و گفت: آمریکا با اعمال فشار به کشورهای مستقل مانع گسترش و تعمیق مناسبات میان ملت ها می گردد و این کشورها نیز باید تلاش کنند با اتخاذ مواضع مستقل در راستای منافع مردم خود گام بردارند.

رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخورد دوگانه کشورهای غربی با جمهوری اسلامی ایران در مباحث حقوق بشری افزود: بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه شهروندان حتی اقلیت های مذهبی مادام که نقض قانون نکنند در اظهار عقاید خود آزادند.

در ادامه سیام مره صدق نماینده کلیمیان ایران در مجلس شورای اسلامی با تشریح وضعیت اقلیت های دینی در جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: آزادی اقلیت های مذهبی، برخلاف ادعای برخی کشورهای غربی مبنی بر وجود محدودیت ها در جمهوری اسلامی ایران در مورد اقلیت های مذهبی کاملا رعایت می شود.

در ادامه این ملاقات اینس براون سفیر استرالیا بر استمرار و تقویت ارتباطات پارلمانی تاکید کرد و گفت: روابط پارلمانی جز مهمی از روابط دو کشور است که در تقویت و توسعه پیوندهای دو ملت و آشنایی با واقعیات دو کشور و رفع هرگونه ابهامات احتمالی نقش موثری دارد.

در این دیدار همچنین دکتر سید رمضان شجاعی کیاسری، نادر قاضی پور و محمد رضا صابری از دیگر اعضا گروه دوستی پارلمانی ایران و استرالیا حضور داشتند و به بیان دیدگاههای خود و راههای گسترش روابط پارلمانی پرداختند.