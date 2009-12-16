به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله ابراهیم امینی عصر چهارشنبه در دیدار با فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی استان قم گفت: انتظار مردم قم این است که مشکلات در قم خیلی کمتر باشد چون قم را شهری روحانی و معنوی می‌دانند و به همین کم هم اعتراض می‌کنند که امیدواریم با اقدامات موثر نیروی انتظامی، مشکلات کمتر شود.



امام جمعه قم با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم‌الحرام، افزود: به طور کلی ایجاد مزاحمت برای مردم جایز نیست و استفاده از طبل‌ها و بلندگوها به خصوص اگر در شب باشد و باعث ایجاد مزاحمت برای مردم شود باید به نحوی جلوگیری شود تا آرامش مردم حفظ شود.



امام جمعه قم در پایان از جدیت نیروی انتظامی در ایجاد آرامش جامعه تشکر کرد و خداوند متعال توفیق این نیرو را مسئلت داشت.



طرح‌ مبارزه با مظاهر علنی فساد در قم اجرا شد



فرمانده انتظامی استان قم نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و تدابیر اندیشیده شده پلیس استان برای برگزاری مناسب مراسم سوگواری سالار شهیدان در ایام محرم الحرام، گفت: خدمت حضرت عالی رسیده‌ایم تا از رهنمود‌هایتان در خصوص نحوه پیشگیری از موارد موهن در مراسم‌های عزاداری استفاده کنیم.



سردار مهدی توکلی ادامه داد: یکی از دغدغه‌های اصلی حوزه علمیه و مردم شریف قم مبارزه با مفاسد اخلاقی و اجتماعی بود که سعی کردیم اقدامات مناسبی در این زمینه داشته باشیم ودر اولین گام طرح‌های مبارزه با مظاهر علنی فساد، جمع آوری مانکن‌ها از مغازه‌های سطح شهر، جمع آوری عکس‌های مبتذل و پاکسازی مناطق جرم‌خیز اجرا شد.