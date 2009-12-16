نشست در موقعیت عمل به همه چیز و یا هیچ چیز قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "ایوو دو بوئر" رئیس نشست بین المللی تغییرات آب و هوایی در کپنهاگ با اشاره به اختلاف نظرهای پیش آمده در بین شرکت کنندگان این نشست گفت: ما در موقعیت عمل به همه چیز و یا هیچ چیز قرار گرفته ایم.

وی ضمن خطیر دانستن نقش کشورهای صنعتی از جمله آمریکا در حل بحران گرمایش زمین تاکید کرد که اکنون زمان اقدام عملی برای نجات زمین است. دو بوئر خاطرنشان کرد که نشست کپنهاگ طی روزهای آینده یا به یک توافق نهایی بین شرکت کنندگان منجر خواهد شد و یا عملا هیچ نتیجه ای نخواهد داشت.

به گفته رئیس نشست کپنهاگ در خلال برگزاری این نشست دو گزینه مطرح شد؛ یک گزینه شامل تعیین اهداف بلند پروازانه و گزینه دیگر گرفتن کمکهای مالی برای انجام برنامه های مقابله با تغییرات جوی، که امید می رود طی توافق با کشورهایی مانند آمریکا راهی برای دستیابی به هر دو این گزینه ها پیدا شود.

این در حالی است که کارشناسان، بحثهای صورت گرفته در طول نشست کپنهاگ را ناکافی دانسته و به نتیجه رسیدن این مذاکرات را مستلزم ادامه یافتن این مذاکرات با حضور موثر کشورهای قدرتمند می دانند.

خاطرنشان می شود با توجه به اختلافات عمیق در بین شرکت کنندگان، تحلیلگران نشست کپنهاگ را فاقد توان لازم برای حل بحران گرمایش زمین می دانند. دو روز پیش نیز اعضای گروه کشورهای آفریقایی حاضر در نشست، در اعتراض به روند ناعادلانه برگزاری آن، جلسه را ترک کردند که این اقدام منجر به تعطیلی نشست مذکور برای چند ساعت شد.