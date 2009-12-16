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۲۵ آذر ۱۳۸۸، ۲۱:۱۲

با صدور بیانیه ای ؛

ستاد کل نیروهای مسلح مردم را به شرکت در راهپیمایی جمعه فراخواند

ستاد کل نیروهای مسلح مردم را به شرکت در راهپیمایی جمعه فراخواند

معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح با صدور بیانیه‌ای ضمن محکومیت هتک حرمت ساحت امام راحل بر شرکت همگان در راهپیمایی روز جمعه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر در این بیانیه آمده است: متاسفانه شاهد بودیم عده‌ای قانون ‌شکن و جاهل با ایجاد اغتشاش و آشوب زمینه را برای دشمنان نیمه‌ جان و مایوس چنان فراهم کردند که شدت عناد و وقاحت خود را به اوج رساندند تا آنجا که در مقابل چشمان ملت ایران و طرفداران امام و انقلاب به ساحت مقدس آن عزیز سفرکرده اهانت کردند و با این عمل ناشایست دل‌های ملل مستضعف و در بند جهان و همه آزادی‌خواهان و حق‌طلبان در سراسر گیتی را به درد آوردند.

ستاد کل نیروهای مسلح اعم از کلیه نیروهای نظامی و انتظامی تحت امر خود و آحاد خانواده‌های این عزیزان ضمن محکوم کردن این عمل قبیحانه حمایت خود را از آرمان‌های والای امام راحل عظیم‌الشان (ره) و تدابیر و اوامر ولی امر مسلمین و فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای عزیز اعلام و در کنار ملت بزرگ ایران در تظاهرات روز جمعه (27 آذرماه) که به مناسبت محکوم کردن فتنه و فتنه‌گران برگزار خواهد شد، حضوری جانانه خواهند داشت.

کد مطلب 1002006

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