ستاد کل نیروهای مسلح مردم را به شرکت در راهپیمایی جمعه فراخواند

به گزارش خبرگزاری مهر در این بیانیه آمده است: متاسفانه شاهد بودیم عده‌ای قانون ‌شکن و جاهل با ایجاد اغتشاش و آشوب زمینه را برای دشمنان نیمه‌ جان و مایوس چنان فراهم کردند که شدت عناد و وقاحت خود را به اوج رساندند تا آنجا که در مقابل چشمان ملت ایران و طرفداران امام و انقلاب به ساحت مقدس آن عزیز سفرکرده اهانت کردند و با این عمل ناشایست دل‌های ملل مستضعف و در بند جهان و همه آزادی‌خواهان و حق‌طلبان در سراسر گیتی را به درد آوردند.

ستاد کل نیروهای مسلح اعم از کلیه نیروهای نظامی و انتظامی تحت امر خود و آحاد خانواده‌های این عزیزان ضمن محکوم کردن این عمل قبیحانه حمایت خود را از آرمان‌های والای امام راحل عظیم‌الشان (ره) و تدابیر و اوامر ولی امر مسلمین و فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای عزیز اعلام و در کنار ملت بزرگ ایران در تظاهرات روز جمعه (27 آذرماه) که به مناسبت محکوم کردن فتنه و فتنه‌گران برگزار خواهد شد، حضوری جانانه خواهند داشت.