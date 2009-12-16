متکی : ایران و الجزایر می توانند در عراق و افغانستان همکاری کنند

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران زمینه های همکاری میان ایران و الجزایر را متنوع و گسترده دانست و خواند: دو کشور می توانند در زمینه های گوناگون منطقه ای همانند عراق، افغانستان و خاورمیانه همکاری داشته باشند.