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۲۵ آذر ۱۳۸۸، ۲۰:۰۲

متکی :

ایران و الجزایر می توانند در عراق و افغانستان همکاری کنند

ایران و الجزایر می توانند در عراق و افغانستان همکاری کنند

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران زمینه های همکاری میان ایران و الجزایر را متنوع و گسترده دانست و خواند: دو کشور می توانند در زمینه های گوناگون منطقه ای همانند عراق، افغانستان و خاورمیانه همکاری داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سفیان میمونی سفیر جدید الجزایر در تهران عصر امروزچهارشنبه در دیدار با منوچهر متکی رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.

وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در این دیدار مسیر همکاری میان دو کشور را خوب توصیف کرد و اظهار داشت: برگزاری منظم کمیسیون مشترک میان دو کشور و پیگیری موارد مطرح در این جلسات منافع زیادی برای طرفین خواهد داشت.

سفیر جدید الجزایر نیز در این دیدار با ابلاغ سلام های گرم وزیر امورخارجه کشورش اظهار داشت: با توجه به نقش مهم جمهوری اسلامی ایران در منطقه و سازمان کنفرانس اسلامی و پیشرفت های مهمی که در زمینه های اقتصادی بدست آمده است، به عهده گرفتن نمایندگی الجزایر در تهران برای وی افتخار بزرگی است.

کد مطلب 1002007

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