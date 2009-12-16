ایران و الجزایر می توانند در عراق و افغانستان همکاری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سفیان میمونی سفیر جدید الجزایر در تهران عصر امروزچهارشنبه در دیدار با منوچهر متکی رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.
وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در این دیدار مسیر همکاری میان دو کشور را خوب توصیف کرد و اظهار داشت: برگزاری منظم کمیسیون مشترک میان دو کشور و پیگیری موارد مطرح در این جلسات منافع زیادی برای طرفین خواهد داشت.
سفیر جدید الجزایر نیز در این دیدار با ابلاغ سلام های گرم وزیر امورخارجه کشورش اظهار داشت: با توجه به نقش مهم جمهوری اسلامی ایران در منطقه و سازمان کنفرانس اسلامی و پیشرفت های مهمی که در زمینه های اقتصادی بدست آمده است، به عهده گرفتن نمایندگی الجزایر در تهران برای وی افتخار بزرگی است.
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