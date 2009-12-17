وافی به مهر خبر داد: ایجاد تحول در فضاسازی هیئتها/ برگزاری 5 نشست تخصصی با موضوع عاشورا

حجت الاسلام مرتضی وافی دبیر شورای‌عالی فرهنگی و برنامه‌ریزی مسجد مقدس‌ جمکران در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با برنامه های این مسجد مقدس در ایام عزاداری محرم گفت: نوشته هایی که در هیئتها استفاده می شود اغلب هیچ همخوانی با فضای عاشورا و اربعین ندارد، برای مثال کتیبه و یا پرچمهای مربوط به ایام فاطمیه را در ایام عزاداری سید الشهدا و تنها در تکرار یک بیت از اشعار محتشم در کتیبه ها مشاهده می شد. از این رو شورای فرهنگی و برنامه ریزی مسجد جمکران با همکاری مرکز مطالعات راهبردی خیمه تلاش می کند تحول و تنوعی را در فضاسازی، تزئینات و آرایه های بصری هیئتها ایجاد کند.

وافی در توضیح این آرایه های بصری گفت: سالهای قبل همانطور که مجالس عزاداری، محتوا، شکل و شیوه مجالس مورد دقت قرار می گرفت، تزئیات هیئتها هم مورد دقت بود. این که چه نوشته هایی، چه پرچمها و چه مضامینی در هیئتها نصب شود، مورد توجه مدیران و متولیان هیئتها بود. وقتی که عزاداران درون هیئت قرار می گرفتند غیر از این که از نظر سمعی لذت می بردند این لذت از نظر بصری هم برای آنها صورت می گرفت. اما استفاده از فضای بصری پس از مدتی ضعیف شد، تزئینات و آرایه های بصری نیز ضعیف شدند و در برخی موارد جای خود را به تمثالها و بنرها دادند.

وی در ادامه افزود: در سالهای قبل مسجد جمکران پس از نماز ظهر و عصر در ماه محرم یک ذکر مصیبت و توسلی داشته و امسال هم ادامه خواهد داشت، اما امسال عصرها علاوه بر این مجلس یک مجلس روضه ، منبر ، وعظ و خطابه هم پیش از نماز مغرب و عشا برگزار می شود.

وافی اظهار داشت: دومین برنامه تجمع هیئتهای مذهبی است که در دومین جمعه ماه محرم ( 8 محرم) صورت می گیرد و براساس اعلام قبلی به هیئتها در این روز هیئتها می توانند در مسجد جمع شده و به عزاداری بپردازند.

دبیر شورای عالی فرهنگی و برنامه‌ریزی مسجد مقدس جمکران یادآور شد: امسال برای اولین بار برنامه ریزی شده مجلس شیرخوارگان حسینی روز هشتم محرم در مهدیه مسجد جمکران برگزار می شود.

وی گفت: همچنین قرار است پنج نشست تخصصی با موضوع امام حسین، عاشورا و انتظار طی روزهای 15 ، 22، 29 دی ماه و 6 و 13 بهمن ماه به ترتیب پنج سه شنبه پس از نماز مغرب و عشاء برگزار شود.