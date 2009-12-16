قوانین حزبی برای استفاده از پتانسیل احزاب باید اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام چهارشنبه شب در همایش سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی در باشگاه برق ساری افزود: سخنان رهبر معظم انقلاب وحدت آفرین است و جلوی تفرقه را در کشور خواهد گرفت.

رضایی تصریح کرد: امروز وحدت را باید در کشور مقدم بدانیم چرا که دشمن نسبت به ایجاد تفرقه در کشور برنامه ریزی کرده است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دشمن بدش نمی آید که سرمایه گذاری و پیشرفت های علمی برای مدتی در کشور متوقف شود، گفت : بعد از انتخابات به این نتیجه رسیدم که قانون را حتی اگر ناقص و معیوب باشد باید در جامعه اجرا کنیم و در آینده نسبت به اصلاح قوانین برنامه ریزی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه طرح ملی انتخابات را با شجاعت تمام پیگیری خواهم کرد، گفت : آسیب هایی که در انتخابات های قبلی در ایران صورت گرفته با اجرای این طرح رفع خواهد شد.

لزوم اصلاح قوانین حزبی برای استفاده از پتانسیل احزاب

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر لزوم استفاده از نظرات فعالان سیاسی، احزاب ، جناح های مختلف کشور برای ارائه نظرات خود در جهت تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله کشور گفت: با اصلاح قوانین حزبی می توانیم از پتانسیل گروههای سیاسی برای پیشبرد اهداف کشور بیشتر بهره ببریم و گام های موثرتری برداریم.

وی همچنین با اشاره به اینکه اتفاقات پس از انتخابات هزینه های بسیاری را برای مردم و کشور بدنبال داشته است ادامه داد: از هزینه هایی که دولت و مردم پس از انتخابات متحمل شده‌اند باید به عنوان یک فرصت استفاده کرده و در جهت حفظ وحدت و همدلی و یکدلی بین آحاد مردم و احزاب مختلف سیاسی برنامه ریزی کنیم.

استفاده از نظرات نخبگان و دانشگاهیان برای اجرای اصل 44

به گفته رضایی اجرای صحیح سیاست های اصل 44 بسته اقتصادی مناسبی را برای کشور ترسیم و ضمن تقویت آموزش های فنی و حرفه ای زمینه اشتغال برای کارآفرینان و نخبگان کشور را فراهم خواهد کرد.

وی با تاکید بر استفاده از نظرات نخبگان ، دانشگاهیان ، دولت و مجلس برای پیشبرد اهداف سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی گفت: مادامی که به اهداف 20 ساله چشم انداز را در کشور اجرایی نکنیم، نمی توانیم پیشرفت قابل قبولی را برای ایران در حوزه های مختلف ترسیم نماییم.

محسن رضایی صبح پنجشنبه در همایش ملی عصر ارتباطات و اطلاعات در دانشگاه آزاد اسلامی ساری سخنرانی خواهد کرد.