سوئیس یک زندانی گوانتانامو را می پذیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، سوئیس از انتقال یک زندانی زندان گوانتانامو به این کشور در آینده نزدیک خبر داد. در بیانیه این که امروز (چهارشنبه) در برن منتشر شد مشخص نشده که به کدامیک از زندانیان خلیج گوانتانامو اجازه زندگی در این کشور داده می شود.

این در حالی است که طبق قوانین سوئیس مجوز اقامت این زندانی گوانتانامو باید طی همه پرسی در یکی از کانتونهای (در تقسیمات کشوری سوئیس هر کانتون معادل یک ایالت است) این کشور، صادر شود.

دولت سوئیس در توضیح تصمیم خود اهداف انساندوستانه را دلیل اصلی چنین اقدامی دانسته است. پیش از این کشور نیز شماری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، مجارستان، ایرلند، ایتالیا و پرتغال آمادگی خود را برای انتقال زندانیان گوانتانامو به سرزمین خود اعلام کرده اند.

خاطرنشان می شود "باراک اوباما" که پیشتر وعده بسته شدن زندان گوانتانامو در ژانویه سال 2010 را داده بود، به تازگی اعتراف کرده است که این کار به زمان بیشتری نیاز دارد. وی همچنین از همپیمانان اروپایی خود خواسته در این کار وی را یاری کنند.

گفتنی است که روز گذشته یک روزنامه آمریکایی اعلام کرد در آینده ای نزدیک زندانیان خلیج گوانتانامو به زندانی که در فاصله 240 کیلومتری غرب شیکاگو واقع شده، انتقال خواهند یافت. در حال حاضر 215 مظنون به دست داشتن در فعالیتهای تروریستی در گوانتانامو نگهداری می شوند.