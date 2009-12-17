انتقاد از سبکهای غربی در مداحی ها/ مداحان از غلو پرهیز کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری شامگاه جهارشنبه طی سخنانی در دومین کنگره شعر عاشورایی که در سالن همایشهای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد با انتقاد از تقلید برخی ازمداحان از الگوهای موسیقی غربی تصریح کرد: متاسفانه امروزه برخی ازمداحان در مجالس اهل بیت(ع)، از فلان خواننده غربی برای جذب مردم و جوانان تقلید می‌کنند در حالی که می دانیم این نوع تقلید آثار زیان باری را به دنبال دارد.



وی افزود: مداحان باید از غلو در سخنانشان پرهیز کنند چرا که ائمه اطهار(ع) نیز به شدت از غلو پرهیز می کردند.



امام جمعه قم با تأکید بر جایگاه مهم مداحان گفت: جایگاه مداحان بسیار بزرگ است اگر خطبا و گویندگان و سخنوران فردای قیامت می بالند که مردم را به سمت معارف دین فراخواندند مرثیه سرایان نیز پا به پای خطبا می‌توانند بگویند ما بر اساس شوری که به پا کردیم نسلی را به سمت دین فراخواندیم.



وی اضافه کرد: گاهی اثر یک شعر از یکساعت سخنرانی بیشتر است چرا که مداحان اوج حب و محبت نسبت به اهل بیت و اوج بغض را نسبت به دشمنان اهل بیت(ع) ایجاد می‌کنند و دین اسلام چیزی جز این حب و بغض نیست.



حسینی بوشهری همچنین بایدها و نبایدهای مداحی را مورد تأکید قرار داد و گفت: اولین وظیفه مداحان این است که باید خود را به اهل بیت(ع) نزدیک کنند، نمی‌شود کسی مداح اهل بیت(ع) باشد اما ظاهر، رفتار و منش و نگاه و اندیشه او اهل بیتی نباشد. مداحان ما باید ماندگاران تاریخ باشند چرا که وقتی مداحان تبلور پیدا می‌کنند مردم انتظار دارند چهره شان همانگونه بماند.



امام جمعه قم تصریح کرد: جامعه با دقت و تیزبینی به حرفهای گویندگان و شعر مداحان توجه می‌کند و اگر با فضای کربلا و شعر حسینی مطابقت نداشته باشد جلوی آن را می‌گیرد و سند و منبع می خواهد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید براهمیت وظیفه مداحان در شرایط امروز کشور ابراز داشت: خطبا و گویندگان و مداحان در قبال شرایطی که در کشور به وجود آمده مسئولیت دارند البته نه این که جناحی باشند بلکه باید در راستای اهداف انقلاب حرکت کنند.



در پایان دومین کنگره شعرعاشورایی که به همت کانون مداحان و شاعران استان قم برگزار شد از پنج شاعر برتر تجلیل شد.