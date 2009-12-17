وضعیت نامشخص سه میلیون سهام عدالت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا حیدری کرد زنگنه شامگاه چهارشنبه در جلسه پرشس و پاسخ همایش منطقه ای "آسیب شناسی قوانین و مقررات مربوط به معاملات دولتی و موانع پیشرفت سرمایه گذاری از دیدگاه سازمان بازرسی کل کشور" در گرگان افزود: این امر نشان می دهد ساختار نهادها از جمله مشکلات برای خصوصی سازی است و باید اصلاح شود و فرهنگ سهامداری باید جا افتد.

وی از برنامه ریزی برای واگذاری شرکت دخانیات به بخش خصوصی در کشور خبر داد و اظهار داشت: این شرکت نیز بزودی به بخشهای غیردولتی و خصوصی واگذار می شود.

وضعیت سه میلیون سهام عدالت نامشخص

کرد زنگنه به سهام عدالت اشاره و اضافه کرد: 16 درصد سهام عدالت وارد بورس می شود این درحالی است که وضعیت سه میلیون سهام عدالت در کشور مشخص نیست.

رئیس سازمان خصوصی سازی کشور بیان داشت: یکی از مشکلاتی که در زمینه سهام عدالت وجود دارد مربوط به کارگران ساختمانی است که وزارت کار می گوید بر عهده سازمان تامین اجتماعی است و این سازمان نیز وزرات مسکن را متولی می داند.

وی از "پاس کاری" دستگاهها در این زمینه انتقاد کرد و عنوان کرد: متاسفانه متولی این بخش مشخص نیست که هر چه زودتر باید تعیین تکلیف شود.

وی خاطرنشان کرد: 17 میلیون نفر در طول سال سهام عدالت دریافت کردند که مددجویان کمیته امداد، بهزیستی، روستائیان، عشایر، بازنشتگان آموزش و پرورش و ... از جمله آن هستند.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی یادآورشد: بیش از 37 میلیون نفر در تعاونیها کشور ثبت نام کرده اند که در مجموع 91.2 درصد در تعاونیها ثبت نام کرده اند.

نظارت اصل مهم پس از واگذاری

وی نظارتهای پس از واگذاری را امری مهم دانست و گفت: بازدهی 14 شرکت که از شرکتهیا مهم بورس بودند بررسی شد و نتیجه خصوصی سازی بررسی و مدلی برای ارزیابی در کشور طراحی شد.

رئیس سازمان خصوصی سازی کشور خاطرنشان کرد: از سال 85 تا 88 شرکت مپنا با 49 درصد بازدهی سودآورترین شرکت بود و پتروشیمی نیز با 9 درصد بازدهی، کم سودترین شرکت بوده است.

کردزنگنه افزود: اهمیت نظارت و ارزیابی خصوصی سازی تضمین کننده موفقی برنامه خصوصی سازی بوده است و باید با جدیت تداوم یابد.

معیارهای ارزیابی خصوصی سازی

این مقام وزارت اقتصاد و دارایی به معیارهای هشتگانه مدل ارزیابی عملکرد خصوصی سازی اشاره و اضافه کرد: مالی و بورس، سیستمهای مدیریت کیفیت، اقتصادی و بهره وری، آموزش و یادگیری کارکنان و مدیران، نوآوری و فناوری، تحقیق و توسعه از جمله این معیارهاست.

وی درباره عملکرد و اجرای طرح توزیع سهام عدالت افزود: تاکنون 18 کشور توسعه یافته عدالت اجتماعی را همراه با خصوصی سازی انجام دادند و در 61 کشور در حال توسعه نیز این طرح اجرا شد که با پیشرفتهای خوبی همراه بوده است.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی بیان داشت: توزیع سهام عدالت در کنار خصوصی سازی چند حسن داشته است که گسترش مالکیت در سطح عموم جامعه و اینکه مالکیت کشور در دست همه مردم است از جمله مزایای این طرح است.

وی توزیع عادلانه درآمد را از دیگر مزایای توزیع سهام عدالت برشمرد و گفت: متاسفانه تاکنون توازن منطقه ای خوب صورت نگرفته است و این امر موجب شده یک منطقه آباد و دیگری محروم شود.

کرد زنگنه اظهار داشت: نبود توازن منطقه ای موجب شد تا همه کارخانه ها و اشتغال به درچند استان کشور متمرکز شود که با اجرای سهام عدالت این وضعیت عوض می شود.

خریداران سهام مخابرات را نفروشند

رئیس سازمان خصوصی سازی کشور به سهام مخابرات اشاره کرد و گفت: به خریداران سهام مخابرات پیشنهاد می کنم که سهم خود را به فروش نرسانند زیرا سهام این شرکت افزایش می باید.

وی عنوان کرد: مخابرات از جمله شرکتهای حساس کشور است سهام آن در بورس افزایش خواهد یافت.

رئیس سازمان خصوصی سازی کشور اظهار داشت: در چهار سال گذشته 274 شرکت واگذار شده است و در حال حاضر نیز 120 میلیارد دلار ارزش شرکتهایی است که در کمیسیون واگذاری هستند.

وی به بحث رکود مسکن اشاره کرد و گفت: اکنون به دلیل رکود بازار مسکن سیمان در انبارها مانده است.