بهره برداری از دوهزار واحد مسکن مهر در دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، احمد صادقی شامگاه چهارشنبه در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران با اشاره به اینکه مسکن مهر در کشور با شتاب خوبی در حال انجام است، گفت: در استان هرمزگان با توجه به سهمیه 30 هزار واحدی حدود 50 هزار متقاضی مسکن مهر ثبت نام کردند که از این تعداد 40 هزار نفر واجد شرایط مشخص شدند.

وی بیان کرد: تا کنون در هرمزگان 30 هزار قرارداد به امضا رسیده است و پروانه ساخت 24 هزار واحد صادر شده است و 11 هزار واحد در مرحله پی سازی، چهار هزار واحد در مرحله اسکت و سقف، هزار و 800 واحد سفت کاری و 558 واحد در مرحله پایانی نازک کاری قرار دارند.

وی با اشاره به بهره برداری از دو هزار و 246 واحد مسکونی در دهه فجر امسال در هرمزگان، اظهار داشت: هزار و 398 واحد از پروژه های مسکن مهر و 848 واحد از پروژه های اجاره داری مسکن پنج ساله در دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید.

55 هزار نفر در سکونتگاه های غیر رسمی و بافت فرسوده در استان هرمزگان ساکنند

معاون وزیر مسکن با اشاره به اینکه تا کنون 65 هزار هکتار بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی در کشور شناسایی شده است، بیان کرد: هزار و 700 هکتار بافت فرسوده و سکونتگاه غیر رسمی در استان هرمزگان شناسایی شده است که 55 هزار نفر در این مناطق زندگی می کنند.

وی بیان کرد: دولت برنامه ریزیهای خوبی جهت ایجاد اماکن رفاهی و توانمند سازی ساکنین این سکونتگاه های غیررسمی انجام داده است.

صادقی با تاکید بر اینکه سیاستهای دولت در بهسازی و نوسازی این بافتها مردم محور است، تصریح کرد: در سال جاری چهار هزار میلیارد و 500 میلیون ریال تسهیلات تشویقی جهت نوسازی 30 هزار واحد در کشور اختصاص یافته است که سهم استان هرمزگان هزار واحد معادل 150 میلیارد ریال است.

وی بیان کرد: همچنین مجوز انتشار اوراق مشارکت به ارزش 20 هزار میلیارد ریال به شهرداریها در کشور صادر شده است.

70 میلیارد ریال تسهیلات برای نوسازی واحدهای مسکونی در هرمزگان پرداخت شد

معاون وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به حمایتهای دولت در نوسازی و بهسازی بافتهای فرسود در استان هرمزگان گفت: 70 میلیارد ریال تسهیلات بدون سپرده ارزان قیمت جهت نوسازی 579 واحد مسکونی در استان هرمزگان پرداخت شد.

وی اظهار داشت: 12 میلیارد ریال برای جبران تخفیفات و بخشودگی های شهرداری، اختصاص 150 میلیارد ریال تسهیلات از محل خط اعتباری به نوسازی و بهسازی بافت فرسوده استان هرمزگان پرداخت شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در بحث مطالعات بهسازی در استان گفت: تهیه طرح مطالعه نوسازی و بهسازی بندرعباس با 820 هکتار، بندرلنگه 55 هکتار و میناب 376 هکتار در دست اجرا و تکمیل طرح است.

صادقی با اشاره به تحقق مصوبات سفرهای استانی هیات دولت گفت: مبلغ چهار میلیارد ریال جهت کمک به بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده اختصاص یافت.

به گفته وی، 27 میلیارد ریال به طرح بهسازی شهری و اصلاحات بخش مسکن در سکونتگاه های غیررسمی و بافتهای حاشیه ای شهری اختصاص یافت که تاکنون 48 میلیارد ریال با توجه به اعتبارات بانک جهانی پرداخت شد که در مجموع 187 میلیارد ریال هزینه شده است.

وزارت بازرگانی صلاحیت محاسبه نرخ قیمت های مسکن ندارد

معاون وزیر مسکن و شهرسازی در پاسخ به این سئوال که وزارت بازرگانی اعلام کرده است که امسال نرخ مسکن در 11 استان افزایش داشته است با آمار اعلام شده کاهش قیمت مسکن در تناقض است، گفت: گزارش وزارت بازرگانی صحیح نیست و افزایش قیمت مسکن نداشته ایم چراکه با اجرای طرح مسکن مهر قیمتهای بازار شکسته شد.

وی با بیان اینکه وزارت بازرگانی صلاحیت محاسبه قیمت مسکن را ندارد، خاطرنشان کرد: همچنان روند کاهش قیمت مسکن را در کشور شاهد هستیم و قیمتها در حد تعادل است.

قانون با متخلفین در ساخت شهرک اندیشه برخورد خواهد کرد

صادقی در خصوص عدم مقاوم سازی و رعایت اصول فنی در ساخت شهرک اندیشه گفت: تخلفات ناظرین، مهندسین و حتی صادرکنندگان مجوز و دستگاه های مربوط محرز شده است و بر اساس قانون با آنها برخورد خواهد شد.

وی بیان کرد: زلزله اخیر در بندرعباس نشان داد از سوی شهرداری و مسکن و شهرسازی اهمال صورت گرفته است و باید برخورد جدی شود.