6 تیم دیگر به مرحله دوم صعود کردند/ وداع نمایندگان فرانسه و پرتغال

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته ششم و پایانی از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ اروپا چهارشنبه شب با برگزاری 12 بازی آغاز شد که طی آن تیم‌های هیرنوین و پی اس وی آیندهوون هلند، وردربرمن و هرتابرلین آلمان، ناسیونال پرتغال، فولهام انگلستان، رم ایتالیا، اشتورم گراتس اتریش، پاناتینایکوس یونان، بروژ بلژیک، پارتیزان بلگراد صربستان، کپنهاگن دانمارک مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

- نتایج دیدارهای شب گذشته لیگ اروپا به شرح زیر است:

گروه D:

* هیرنوین هلند 5 - ونتسپیلس لتونی صفر

* هرتابرلین آلمان یک - اسپورتینگ لیسبون پرتغال صفر

جدول رده بندی:

1- اسپورتینگ لیسبون پرتغال 11 امتیاز، 2- هرتابرلین آلمان 10 امتیاز، 3- هیرنوین هلند 8 امتیاز، 4- ونتسپیلس لتونی 3 امتیاز

گروه E:

* باسل سوییس 2 - فولهام انگلستان 3

* زسکا صوفیه بلغارستان صفر - رم ایتالیا 3

جدول رده بندی:

1- رم ایتالیا 13 امتیاز، 2- فولهام انگلستان 11 امتیاز، 3- باسل سوییس 9 امتیاز، 4- زسکا صوفیه یک امتیاز

گروه F:

* اشتورم گراتس اتریش یک - گالاتاسرای ترکیه صفر

* پاناتینایکوس یونان 3 - دینامو بخارست رومانی صفر

جدول رده بندی:

1- گالاتاسرای ترکیه 13 امتیاز، 2- پاناتینایکوس یونان 12 امتیاز، 3- دینامو بخارست رومانی 6 امتیاز، 4- اشتورم گراتس اتریش 4 امتیاز

گروه J:

* بروژ بلژیک یک - تولوز فرانسه صفر

* پارتیزان بلگراد صربستان یک - شاختار دونتسک اوکراین صفر

جدول رده بندی:

1- شاختار دونتسک اوکراین 13 امتیاز، 2- بروژ بلژیک 11 امتیاز، 3- تولوز فرانسه 7 امتیاز، 4- پارتیزان بلگراد صربستان 3 امتیاز

گروه K:

* کلوج رومانی صفر - پی اس وی آیندهوون هلند 2

* اسپارتاپراگ جمهوری چک صفر - کپنهاگن دانمارک 3

جدول رده بندی:

1- پی اس وی آیندهوون هلند 14، 2- کپنهاگن دانمارک 10 امتیاز، 3- اسپارتاپراگ جمهوری چک 7 امتیاز، 4- کلوج رومانی 3 امتیاز