6 تیم دیگر به مرحله دوم صعود کردند/ وداع نمایندگان فرانسه و پرتغال

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته ششم و پایانی از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ اروپا چهارشنبه شب با برگزاری 12 بازی آغاز شد که طی آن تیمهای هیرنوین و پی اس وی آیندهوون هلند، وردربرمن و هرتابرلین آلمان، ناسیونال پرتغال، فولهام انگلستان، رم ایتالیا، اشتورم گراتس اتریش، پاناتینایکوس یونان، بروژ بلژیک، پارتیزان بلگراد صربستان، کپنهاگن دانمارک مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.
- نتایج دیدارهای شب گذشته لیگ اروپا به شرح زیر است:
گروه D:
* هیرنوین هلند 5 - ونتسپیلس لتونی صفر
* هرتابرلین آلمان یک - اسپورتینگ لیسبون پرتغال صفر
جدول رده بندی:
1- اسپورتینگ لیسبون پرتغال 11 امتیاز، 2- هرتابرلین آلمان 10 امتیاز، 3- هیرنوین هلند 8 امتیاز، 4- ونتسپیلس لتونی 3 امتیاز
گروه E:
* باسل سوییس 2 - فولهام انگلستان 3
* زسکا صوفیه بلغارستان صفر - رم ایتالیا 3
جدول رده بندی:
1- رم ایتالیا 13 امتیاز، 2- فولهام انگلستان 11 امتیاز، 3- باسل سوییس 9 امتیاز، 4- زسکا صوفیه یک امتیاز
گروه F:
* اشتورم گراتس اتریش یک - گالاتاسرای ترکیه صفر
* پاناتینایکوس یونان 3 - دینامو بخارست رومانی صفر
جدول رده بندی:
1- گالاتاسرای ترکیه 13 امتیاز، 2- پاناتینایکوس یونان 12 امتیاز، 3- دینامو بخارست رومانی 6 امتیاز، 4- اشتورم گراتس اتریش 4 امتیاز
گروه J:
* بروژ بلژیک یک - تولوز فرانسه صفر
* پارتیزان بلگراد صربستان یک - شاختار دونتسک اوکراین صفر
جدول رده بندی:
1- شاختار دونتسک اوکراین 13 امتیاز، 2- بروژ بلژیک 11 امتیاز، 3- تولوز فرانسه 7 امتیاز، 4- پارتیزان بلگراد صربستان 3 امتیاز
گروه K:
* کلوج رومانی صفر - پی اس وی آیندهوون هلند 2
* اسپارتاپراگ جمهوری چک صفر - کپنهاگن دانمارک 3
جدول رده بندی:
1- پی اس وی آیندهوون هلند 14، 2- کپنهاگن دانمارک 10 امتیاز، 3- اسپارتاپراگ جمهوری چک 7 امتیاز، 4- کلوج رومانی 3 امتیاز
گروه L:
* اتلتیک بیلبائو اسپانیا صفر - وردربرمن آلمان 3
* ناسیونال پرتغال 5 - اوستریا وین اتریش یک
جدول رده بندی:
1- وردربرمن آلمان 16 امتیاز، 2- آتلتیک بیلبائو اسپانیا 10 امتیاز، 3- ناسیونال پرتغال 5 امتیاز، 4- اوستریا وین اتریش 2 امتیاز
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