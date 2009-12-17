تجلیل از 33 پژوهشگر برتر آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، اسامی این پژوهشگران که عصر چهارشنبه در چهار بخش اساتید، دانشجویان، دانش آموزان و کارمندان پژوهشگر برتر معرفی شدند به شرح زیر است:

اساتید پژوهشگر برتر آذربایجان شرقی در سال 88

دکتر علی اکبر انتظامی از دانشگاه تبریز

دکتر بهزاد حاج علیلو از دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی

دکتر شهرام نجف زاده از دانشگاه مراغه

یوسف پریش از دانشگاه جامع علمی کاربردی

دکتر فرهنگ عباسی از دانشگاه صنعتی سهند

علی وندشعاری از دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دکتر عبدالله کیوانی از دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

دکتر بوالقاسم جویبان از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دکتر میرزاآقا بابازاده از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

دانشجویان پژوهشگر برتر آذربایجان شرقی در سال 88

آزاد رحمانی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

لیدا کافی احمدی از دانشگاه تبریز

حسن حیدری از دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

جعفر آقازاده از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

کیومرث جلیلی از دانشگاه صنعتی سهند

بهرام وثوق از دانشگاه پیام نور تبریز

دانش آموزان پژوهشگر برتر آذربایجان شرقی در سال 88

نوشین خلیلیان از آموزش و پرورش ناحیه سه تبریز

مینا احمدی از آموزش و پرورش ناحیه یک تبریز

میثم خانکیشی زاده از آموزش و پرورش منطقه اهر

کارمندان پژوهشگر برتر آذربایجان شرقی در سال 88

دکتر محمدعلی حسین پور فیضی از پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

مهدی قلندرزاده از شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی

رسول اسماعیل زاده از شرکت برق منطقه ای آذربایجان

فرهاد فرهودی از اداره کل نوسازی، ‌توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی

آرش نگاهبانی از سازمان بازرگانی آذربایحان شرقی

محمد رضایی از سازمان تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی

محمدحسن یزدانی از سازمان اموزش و پرورش آذربایجان شرقی

علی اصغر رحیم پور بناب از سازمان اموزش و پرورش آذربایجان شرقی

مجید کاظم خانی از شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان

نقی زهی از سازمان امور اقتصادی و دارائی آذربایجان شرقی

اسفندیار موسی زاده از استانداری آذربایجان شرقی

فرزاد تقوی زاده از اداره کل کار و امور اجتماعی آذربایجان شرقی

کامیار زمزمیان از مرکز تحقیقات مهندسی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی

علی قربانی از صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی

حبیب لطفی از اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی