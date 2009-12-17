تولید علم ضامن حیات ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز،‌ احمد علیرضا بیگی در آئین تجلیل از پژوهشگران برتر آذربایجان شرقی افزود: مقابله هایی که در این برهه از زمان برای عدم دستیابی ایران به علوم جدید از جمله فناوری صلح آمیز هسته ای می شود بخاطر جلوگیری از ادامه حیات ایران اسلامی است.

وی افزود: اراده ملت ایران در موضوع هسته ای، اراده ای محکم و تاریخی بوده و درست در مقابل خواست افرادی است که نمی خواهند شاهد عزت کشورمان باشند.

استاندار آذربایجان شرقی دستیابی ایران به چرخه کامل فناوری صلح آمیز هسته ای را زمینه ساز رشدهمه جانبه کشورمان دانست و اظهار داشت: با وجود اینکه دانشمندان جوان ایران موفقیت های قابل تاملی در زمینه های بیوتکنولوژی، ‌نانوتکنولوژی، ‌سلول های بنیادین،‌آی تی و هوا فضا کسب کرده اند اما هیچ کدام به اندازه دانش هسته ای مهم نیستند زیرا این فناوری آثار باورنکردنی در پیشرفت و ترقی کشورمان داشته و خواهد داشت.

بیگی به کمبود امکانات برای انجام پژوهش های کاربردی اذعان کرد اما در عین گفت: در این شرایط باید تحقیقاتی در اولویت اجرا قرار گیرند که نتایج حاصل از آن ها ارزش افزوده در بخش های مختلف داشته باشد.

استاندار آذربایجان شرقی به اشتغال 19 درصد مردم استان در حوزه کشاورزی اشاره کرد و افزود: به طور مثال با بهره مندی از امکانات موجود می توان پژوهش هایی انجام داد که نیروی شاغل در بخش کشاورزی منطقه به سمت کارائی بیشتر سوق یابند.

بیگی، انجام "پژوهش برای پژوهش" را مورد تقبیح قرار داد و از محققین خواست پروژه های پژوهشی را بر اساس خواست مشتری اجرا کنند.