عزاداریها از خرافات منزه و پاک شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی صبح پنحشنبه در نشست با خبرنگاران به مناسب فرارسیدن ماه محرم در گرگان افزود: عاشورا جراغ هدایت است و عاشورا، کربلا و امام حسین (ع) راهی برای سازندگی همه ابعاد و شئون زندگی انسانهاست.

وی اظهار داشت: باید عزاداریها و مراسمهای مذهبی از خرافات پاک و منزه و امام حسین (ع) به عنوان چراغ زنده و روشن حفظ و معرفی شود.

وی تاکید کرد: مراسمهای مذهبی با همان شکل سنتی حفظ شود و اصول در این مراسم محفوظ باقی ماند و در این آئینها اهداف قیام حسینی با بیان شیوا بازگو شود.

آیت الله نورمفیدی عنوان کرد: در این مراسمها از انجام برخی کارها که مایه سوء استفاده دشمنان است پرهیز شود، زیرا امروز دشمنان علیه مسلمانان و شیعه درحال برنامه ریزی است و نباید بهترین سرمایه خود را ملعبه دشمنان کنیم.