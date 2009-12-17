انعقاد 25میلیون دلار قرارداد خارجی در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز،‌ دکتر محمدعلی حسین پور فیضی عصر چهارشنبه در حاشیه در آئین تجلیل از پژوهشگران برتر آذربایجان شرقی در جمع افزود: ارزش قراردادهای داخلی منعقد شده در این مدت در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی نیز بر دهها میلیون دلار بالغ می شود..

وی سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی در کشورمان را تنها 48 صدم درصد بیان کرد و با انتقاد از پایین بودن این سهم اظهار داشت: این در حالی است که رقم مشابه در کشور ژاپن حدود سه درصد است.

این استاد دانشگاه تبریز افزود: امروز شکاف عمیق و فزاینده ای در سایه تحولات شتابان علمی و فناوری در تمام شئون زندگی کشورهای مختلف به وجود آمده است.

حسین پور فیضی با تاکید بر اینکه توزیع ناعادلانه ثروت در میان کشورهای جهان متاثر از توزیع ناعادلانه علم و فناوری بین آنهاست،‌ اظهار داشت: چیزی که ملت های غنی را از کشورهای فقیر متمایز می کند تنها ثروتهای مادی، ‌منابع طبیعی و شرایط اقلیمی نیست بلکه میزان تولیدات علمی و دستیابی به علم و فناوری در شرایط کنونی، شرط بقای کشورها محسوب می شوند.

وی از علم و فناوری به عنوان محور توسعه پایدار نام برد و با بیان اینکه علم و فناوری شرط اساسی تولید ثروت و قدرت است، ‌افزود: در عصر حاکمیت علم و فناوری بر اقتصاد جهان و تغییرات سریع تکنولوژیکی،‌ نگرش ها به این حوزه باید متحول شود.

رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی بر لزوم تبدیل علم و فناوری به ارش افزوده تاکید و خاطر نشان کرد: برای تحقق این مهم باید مبانی پایه ای تولید علم مورد توجه قرار گیرد.

حسین پور فیضی با اشاره به سهم 64 درصدی منابع انسانی از کل ثروت کشورها در مقیاس متوسط جهانی،‌ گفت: این رقم در ایران حدود 34 درصد است که باید ارتقا یابد.

وی همچنین اظهار داشت: متاسفانه مسلمان که 22 درصد جمعیت دنیا را تشکیل می دهند کمتر از پنج درصد از تولید ناخالص ملی جهان را دارند.