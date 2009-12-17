به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام احمد منتظری موحد شامگاه چهارشنبه در همایش عاشورائیان که با حضور مسئولان هیئتهای مذهبی و روحانیون در شهر قنوات قم برگزار شد ضمن تأکید بر لزوم برگزاری باشکوه مجالس عزاداری اظهار داشت: مسئولان هیئت⁮های مذهبی باید با رعایت نظم و انضباط زمینه برگزاری باشکوه مجالس عزاداری و جذب بیشتر جوانان در این هیئت⁮ها را فراهم کنند.



وی ادامه داد: با توجه به فعالیت چشمگیر دشمن در القاء افکار انحرافی در اذهان جوانان، مجالس عزاداری و سینه⁮زنی باید به دور از خرافات و انحرافات فکری باشد.



سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهر قنوات نیز در این مراسم، آشنایی از جامعه دوران امام حسین (ع) را ضروری دانست و اظهار داشت: باید ببینیم که در آن دوران چه شد که طلقائی مثل ابوسفیان و معاویه و مطرودینی مثل ولید نه تنها به جامعه برگشتند بلکه در راس امور قرار گرفتند و کار به جایی رسید که امام حسین(ع) را با آن همه شهرت و عصمتی که داشتند در سرزمین کربلا مظلومانه به شهادت رساندند.



حجت⁮الاسلام حسین سجادی⁮تبار با بیان اینکه در مجالس عزاداری باید بیشتر به محتوا پرداخته شود، تصریح کرد: مداحان باید از اشعاری استفاده کنند که اهداف و فلسفه قیام عاشورا را به خوبی برای مردم تشریح کنند.



وی خاطرنشان کرد: امروز دشمن با استفاده از همه تجهیزات و امکانات در پی رواج خرافه و مسائل خلاف شئون اسلامی است و مسئولان هیئت⁮های مذهبی باید در این زمینه مراقب باشند.

