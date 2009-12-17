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۲۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۲۳

حجت‌الاسلام منتظری:

زمینه جذب جوانان در هیئت⁮ها باید فراهم شود

زمینه جذب جوانان در هیئت⁮ها باید فراهم شود

قم - خبرگزاری مهر: امام جمعه قنوات بر فراهم کردن زمینه حضور جوانان در مجالس عزاداری امام حسین(ع) تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام احمد منتظری موحد شامگاه چهارشنبه در همایش عاشورائیان که با حضور مسئولان هیئتهای مذهبی و روحانیون در شهر قنوات قم برگزار شد ضمن تأکید بر لزوم برگزاری باشکوه مجالس عزاداری اظهار داشت: مسئولان هیئت⁮های مذهبی باید با رعایت نظم و انضباط زمینه برگزاری باشکوه مجالس عزاداری و جذب بیشتر جوانان در این هیئت⁮ها را فراهم کنند.

وی ادامه داد: با توجه به فعالیت چشمگیر دشمن در القاء افکار انحرافی در اذهان جوانان، مجالس عزاداری و سینه⁮زنی باید به دور از خرافات و انحرافات فکری باشد.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهر قنوات نیز در این مراسم، آشنایی از جامعه دوران امام حسین (ع) را ضروری دانست و اظهار داشت: باید ببینیم که در آن دوران چه شد که طلقائی مثل ابوسفیان و معاویه و مطرودینی مثل ولید نه تنها به جامعه برگشتند بلکه در راس امور قرار گرفتند و کار به جایی رسید که امام حسین(ع) را با آن همه شهرت و عصمتی که داشتند در سرزمین کربلا مظلومانه به شهادت رساندند.

حجت⁮الاسلام حسین سجادی⁮تبار با بیان اینکه در مجالس عزاداری باید بیشتر به محتوا پرداخته شود، تصریح کرد: مداحان باید از اشعاری استفاده کنند که اهداف و فلسفه قیام عاشورا را به خوبی برای مردم تشریح کنند.

وی خاطرنشان کرد: امروز دشمن با استفاده از همه تجهیزات و امکانات در پی رواج خرافه و مسائل خلاف شئون اسلامی است و مسئولان هیئت⁮های مذهبی باید در این زمینه مراقب باشند.

کد مطلب 1002073

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