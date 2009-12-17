  1. استانها
  2. گلستان
۲۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۰۶

900 مبلغ و مبلغه برای اعزام به مساجد گلستان نیاز است

900 مبلغ و مبلغه برای اعزام به مساجد گلستان نیاز است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: در دهه اول محرم امسال حدود 900 مبلغ و مبلغه برای اجرای مراسمهای مذهبی و اعزام به مساجد استان نیاز است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد صبح پنجشنبه در حاشیه افتتاح دوره تربیت معلم آموزشیاران قران کریم در گرگان افزود: این تعداد مبلغ و مبلغه باید از حوزه علیمه قم، استان و و روحانیان مستقر در استان تامین شود.

وی اظهار داشت: در حال حاضر حدود 650 تا 700 مبلغ در استان وجود دارد که به کارهای تبلیغی در مساجد و هیئتهای مذهبی می پپردازند.

وی با اشاره افتتاح دوره تربیت معلم آموزشیاران قرآن کریم شهرستان گرگان گفت: قرآن، محور وحدت جامعه اسلامی و قرآن کتاب محوری و منبع زندگی انسان است و رسیدن به سعادت و خوشبختی را باید در قرآن جستجو کرد.

حجت الاسلام ولی نژاد با بیان اینکه کار برای قرآن ارزش است، خاطرنشان کرد: آموزش، صوت، لحن، حفظ و مفاهیم قرآن ارزش بوده و باید در این راستا سرمایه گذاری شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان، خاطرنشان کرد: قرآن کریم شامل عمیق‌ترین و بلندترین معارف، و والاترین و ارزشمندترین دستورات اخلاقی و آموزنده‌ترین نکات تاریخی و سازنده‌ترین شیوه‌های تعلیم و تربیت بشر برای سعادت دنیا و آخرت است

حجت الاسلام ولی نژاد به خانواده ها تاکید کرد: فرزندان را به قرآن وصل کنید تا فضای جامعه قرآنی شود تا به صفا و آرامش برسند.

وی افزود: قرآن مقدس ترین کتابی است که می تواند محور وحدت جامعه اسلامی و بهترین وسیله برای مبارزه با استکبار جهانی و دفاع از مظلومان اسلامی لبنان و فلسطین باشد.

کد مطلب 1002074

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه