اخبار کوتاه ورزشی از استان گلستان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، تیم والیبال بازرگانی جواهری گنبد کاووس در هفته هفتم از رقابتهای لیگ برتر برابر تیم گل گهر سیرجان به پیروزی رسید.

این دیدار با نتیجه 3 بر صفر به نفع تیم جواهری بازرگانی گنبد کاووس پایان یافت و قضاوت این مسابقات را "اصغر حاج کاظمی" و "علیرضا قریب" با نظارت "محمود حداد" برعهده داشتند.

علی آباد قهرمان بسکتبال دختران منطقه 10 دانشگاه آزاد کشور شد



تیم بسکتبال علی آباد کتول قهرمان مسابقات بسکتبال دختران منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی شد و در این مسابقات چهار روزه با شرکت تیمهای گرمسار، علی آباد کتول، شاهرود، و گنبد و گرگان و سمنان و دامغان در دو گروه و به صورت دوره ای در سالن دانشگاه آزاد اسلامی گرگان رقابت کردند.

براساس این گزارش در بازی نهایی تیم گرگان و علی آباد به مصاف با یکدیگر رفتند که در نهایت تیم علی آباد با نتیجه 70 بر 39 مقابل گرگان به پیروزی رسیده و موفق به کسب مقام قهرمانی این رقابتها شد و تیم گرگان نائب قهرمان شد.

در بازی رده بندی نیز تیمهای دامغان و شاهرود به مصاف هم رفتند که در نهایت تیم شاهرود با نتیجه 65 بر 36 پیروز شده و مقام سوم این بازی ها را کسب کرد.

همچنین از سوی کمیته فنی این مسابقات "مهلا طاهری" از دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول به عنوان بهترین بازیکن این مسابقات انتخاب شد.

راهیابی پنج ووشوکار گلستان به مسابقات المپیاد ورزشی ایرانیان

پنج ورزشکار ووشوکار گلستانی در مسابقات انتخابی المپیاد ورزشی ایرانیان به عنوان ورزشکاران برتر معرفی و به این المپیاد راه یافتند.

میثم قزل سفلی و حسن یوسفی از جمله این ورزشکاران هستند.