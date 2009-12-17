حمایت از ولایت و رهبری باید استمرار یابد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، فاطمه طاهایی صبح پنجشنبه در جمع طلاب ایرانی و غیرایرانی ، اساتید و کادر این مدرسه علمیه افزود: باید به تهمت ها و اکاذیبی که به رهبری و علما و مراجع تقلید نسبت می دهند، توجه نکرده و سوء استفاده های دشمن را با صبر و خونسردی که از خود نشان می دهید، خنثی نمایید.

مدیر مدرسه علمیه حضرت نرجس(س) مشهد، با اشاره به آیه والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض گفت: همه ما مسلمانان بر یکدیگر ولایت داریم و نباید بگذاریم در جامعه، به بنیان گذار جمهوری اسلایم ایران و مقام شامخ ولایت و رهبری توهین کنند.

طاهایی تصریح کرد: تنها رکنی که توانست جامعه را بعد از امام (ره) حفظ کند، ولایت مقام معظم رهبری بود و در غیر اینصورت امنیت وآبروی ما به باد رفته و جامعه نیز از هم پاشیده و پراکنده شده بود.

وی با پرداختن به این موضوع که دشمنان گمان می کردند با رحلت امام (ره)، نظام ما از بین رفته و می توانند بر ما مسلط شوند گفت: اکنون وظیفه ما است که مردم و جامعه اسلامی را به سمت و سوی رهبری سوق داده و به نصرت و یاری ولی فقیه بشتابیم..