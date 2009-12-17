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۲۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۱۲

جام باشگاه‌های جهان/

بارسلونا به دیدار نهایی صعود کرد/ تقابل قهرمانان اروپا و آمریکای جنوبی در فینال

بارسلونا به دیدار نهایی صعود کرد/ تقابل قهرمانان اروپا و آمریکای جنوبی در فینال

تیم بارسلونا با برتری مقابل آتلانته مکزیک جواز صعود به دیدار نهایی مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های جهان را بدست آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین دیدار از مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های جهان چهارشنبه شب تیم بارسلونا اسپانیا در ورزشگاه شیخ زاید شهر ابوظبی به مصاف آتلانته مکزیک رفت و موفق شد با برتری 3 بریک مقابل قهرمان باشگاه‌های منطقه آمریکای شمالی، مرکزی و حوزه دریای کارائیب به دیدار نهایی رقابت‌ها صعود کند.

برای بارسلونا در این بازی سرجیو بوسکتس (35)، لیونل مسی (54) و پدرو رودریگوئز (67) گلزنی کردند و تک گل تیم آتلانته نیز توسط گیلرمو روخاس در دقیقه پنج به ثمر رسید.

بدین ترتیب بارسلونا روز شنبه هفته پیش رو در دیدار نهایی مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های جهان برابر استودیانس آرژانتین، قهرمان منطقه آمریکای جنوبی صف آرایی خواهد کرد و تیم‌های پوهانگ استیلرز کره جنوبی و آتلانته مکزیک در دیدار رده بندی این رقابت‌ها به میدان می روند.

کد مطلب 1002084

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